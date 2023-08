/FOTOGALERIE a VIDEO/ S velkým přehledem zvládli fotbalisté Slezského FC Opava zápas druhého kola MOL Cupu. Na hřišti divizního Holešova nedali domácímu výběru sebemenší šanci a vyhráli 7:0. Dvěma góly se blýskl holešovský rodák Miloš Kopečný.

Vítězný pokřik druholigových fotbalistů Opavy po pohárové výhře v Holešově. | Video: Brhel Roman

„Hráli jsme na malém hřišti, před utkáním i trochu pršelo, věděli jsme, že terén nebude úplně v topu. Do utkání jsme ale nastoupili plně koncentrováni,“ začal utkání hodnotit Lukáš Černín, asistent trenéra Miloslava Brožka.

Zdroj: Břenek Martin

Skóre zápasu otevřel už po čtrnácti minutách Kopečný. „Rychlý gól nás uklidnil. Hru jsme kontrolovali. Ve druhém poločase jsme na tom byli lépe fyzicky a přidali další branky. Klidně jsme mohli vyhrát ještě vyšším rozdílem,“ poznamenal opavský asistent. V prvním poločase se blýskl dvěma góly Dostál.

Zdroj: Břenek Martin

„Chtěli jsme některé hráče pošetřit a dát šanci dalším klukům. Radim ukázal, že fotbal hrát umí. Už v sobotu za béčko podal dobrý výkon,“ doplnil Černín.

Zdroj: Břenek Martin

A koho by si přál v dalším kole? „Chceme do Opavy přivést ligistu, nejlépe Spartu nebo Slavii. Náš stadion by si to zasloužil. Otázkou ale je, v které fázi poháru to bude reálné,“ zakončil Černín.

Gebauer zkompletoval hattrick a Pustá Polom brala vysokou výhru

Holešov – SFC Opava 0:7 (0:4)

Branky: 14. Kopečný, 30. Dostál, 43. Dostál, 70. Rataj, 74. Kopečný, 85. Ondráček, 86. Rataj. Rozhodčí: Volek – Pochylý, Žurovec.

SFC Opava: Fojtíček - Kopečný, Hýbl, Vincour, Kadlec - Ščudla (46. Ondráček), Omale, Blecha, Dostál (46. Šigut) - Vaněček (56. Rataj), Yahaya (56. Velička). Trenér: Miloslav Brožek.

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin

Zdroj: Břenek Martin