Nakonec možná pro někoho překvapivě zamířil do pouze do okresní trojky. „Domluvil jsem se v Oticích. Mám to kousek, navíc za tento tým hraje spousta mých kamarádů. Budu hrát fotbal pro radost, bez stresu a dalekého dojíždění. Prioritou je pro mě trénování,“ vysvětlil důvod svého rozhodnutí. „Otice chtějí postoupit, dvakrát jim to těsně uteklo. Tým špatný nemáme, máme dobrou partu,“ přidal svůj další postřeh.

Premiéru v letošním ročníku zvládly Otice skvěle. Na domácím trávníku porazily béčko Budišova 10:0. „Naskočil jsem do zápasu po třech měsících klidu. Měl jsem problém se rozběhnout. Zápas jsem si ale užil,“ pousmál se Jakub Swiech. „Výsledek je jasný. Takových bylo v prvním kole více. Myslím si, že to bude o třech, čtyřech týmech, které si to rozdají o postup,“ doplnil.

Zkušený bek nevylučuje, že si v budoucnu vyšší soutěž ještě vyzkouší. „S Oticemi máme dohodu, že to s nimi vyzkouším a pak se uvidí. Třeba si ještě vyšší soutěž zahraji,“ připustil odchovanec Slezského FC Opava.

SFC Opava U 19 - Pardubice U 19 | Video: Petr Widenka

Jakub Swiech momentálně trénuje jako hlavní kouč osmnáctku SFC Opava, která hraje třetí nejvyšší dorosteneckou soutěž. „Pokračuji se svým ročníkem, který jsem měl v sedmnáctce. Naším cílem je samozřejmě hrát nahoře, nicméně prioritou je posunout, co nejvíce hráčů do devatenáctky,“ podotkl mladý trenér, který se nyní připravuje na studium trenérské licence A. „Pro mojí další trenérskou kariéru je základem studium úspěšně dokončit,“ uzavřel Jakub Swiech povídání.