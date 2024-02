/FOTOGALERIE/ Dva údery v krátkém časovém sledu katapultovaly fotbalisty Slezského FC Opava do semifinále MOL Cupu. Svěřenci trenéra Miloslava Brožka nepustili Duklu téměř k ničemu a před více než třemi tisícovkami diváků vyhráli 2:0.

SFC Opava - Dukla Praha | Foto: Deník/Petr Widenka

Na první vážnější možnost se čekalo do 16. minuty. Opava kopala roh, nicméně míče se zmocnila Dukla a díky Holišovi se dostala až k opavské bráně. Slezané v rozhodující chvíli balon poslali na roh. Ve 25. minutě sejmul kopem do hlavy Matějka Janoščína. Domácí kapitán opustil trávník s tržnou ranou na hlavě a útočník Dukly putoval za svůj počin předčasně pod sprchy. Opavským stačilo deset minut na to, aby přesilovku využili. Blecha poslal před branku centr, ten byl ještě tečovaný a skončil za zády překvapeného brankáře Rady. Celou akci ještě jistil Kopečný, který se důrazně dostal před Helešice. O pár chvilek později už to bylo 2:0. To Málkův centr odvrátil Peterka k Přichystalovi, který ho uklidil k tyči – 2:0.

Dukla zahrozila ve druhém poločase jako první. Po rohovém kopu Hory se k hlavičce dostal Kozma. S jeho pokusem ale neměl Číž sebemenší problém. V 63. minutě provedli Slezané rychlý kontr, poslední slovo měl Kopečný, jehož rána těsně minula Radovu bránu. Další střelecký pokus si zapsal Blecha. Jinak o zajímavé okamžiky byla v této pasáži nouze. Opavští hru kontrolovali a v poklidu si dokráčeli k zaslouženému postupu do semifinále.

SFC Opava – Dukla Praha 2:0 (2:0)

Branky: 37. Blecha, 39. Přichystal. Rozhodčí: Kvítek – Matoušek, Hádek. ŽK: Omale. Janoščín – Mešanovič, Peterka, P. Rada. ČK: 24. Matějka. Diváci: 3125.

Opava: Číž – Kopečný, Srubek, Janoščín, Hýbl (87. Haitl) – Omale – Přichystal (67. Rataj), Málek, Blecha, Rezek (78. Kadlec) – Vaněček (67. Marzuq). Trenér: Miloslav Brožek.

Dukla Praha: F. Rada – Holiš (73. Zeronik), Peterka, Hašek – Helešic, Kozel (62. Moulis), Kozma, J. Hora I, M. Douděra (46. Ullman)– Mešanović (73. Buchvaldek), Matějka. Trenér: Petr Rada.