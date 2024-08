„Soupeř nás požádal, zda bychom utkání nechtěli přeložit. Vyhověli jsme mu,“ řekl hrající kouč Píště Martin Hanus. Za Slavii do tohoto duelu naskočí i nová posila, a to ofenzivně laděný záložník Radim Grussmann. Pětatřicetiletý fotbalista v minulosti kopal druhou ligu v Opavě. Prošel si taky Frýdkem-Místkem, střížkovskou Bohemkou nebo Hlučínem. Naposledy působil v Pusté Polomi. Aktuálně pracuje jako asistent Martina Hyského v prvoligové Karviné. „Radim hledal klub, za který bude moci hrát a nebude se mu to příliš křížit práci v Karviné. Díky tomu, že se zná s Kristiánem Hudeczkem, tak zakotvil u nás. Pro Píšť půjde bezesporu o velkou posilu,“ míní Martin Hanus.