/FOTOGALERIE/ Fotbal je živý organizmus. Pořád se v něm něco děje, a to i v návaznosti na Opavsko. Podíváme se například, kde bude trénovat ještě nedávno opavský kouč Miloslav Brožek. Nebo kam má namířeno bývalý trenér opavských gólmanů David Hampel.

Miloslav Brožek o svém konci v Opavě | Video: Jan Šimek/Roman Brhel

Miloslav Brožek mění Opavu za olomouckou Sigmu

Kouč opavských fotbalistů Miloslav Brožek bez angažmá dlouho nezůstal. Od nové sezony povede ve druhé lize rezervu olomoucké Sigmy. Společně s ním se na Hanou stěhuje i jeho opavský asistent Filip Rydval. V souvislosti s Miloslavem Brožkem se skloňovaly kluby, jako Vlašim nebo brněnská Zbrojovka

Opavská kolonie v Liberci

Pořádné zastoupení bude mít Opava v libereckém Slovanu. Ambiciózní klub ze severu Čech angažoval exopavského kouče Radoslava Kováče, a to s opavskými odchovanci Davidem Mikulou a Michalem Hamplem. Všichni tři spolu působili už v Pardubicích a Táborsku. Nyní by se měl k nim připojit i David Hampel, a to jako trenér brankářů. Odchovanec Hlučína naposledy pracoval v Karviné. A aby toho nebylo málo, tak v liberecké organizaci působí i hlavnický rodák Jan Nezmar.

Dušan Harazim zůstává v Jakubčovicích nad Odrou

Fotbalový trenér Dušan Harazim bude i v příští sezoně trénovat jakubčovický Tatran, který je účastníkem krajského přeboru. Rodák ze Štěpánkovic měl přitom na stole nabídku z Kobeřic.

Ondřej Ficek končí na lavičce Města Albrechtic

Odchovanec Slezského FC a bývalý hráč ostravského Baníku Ondřej Ficek končí po sezoně jako trenér týmu z Města Albrechtic. Od nového ročníku by měl zastávat post hlavního trenéra u mládeže Slezského FC Opava.