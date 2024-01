/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Slezského FC Opava vstoupili do zimní Tipsport ligy porážkou. Proti béčku olomoucké Sigmy dvakrát rychle inkasovali a nakonec prohráli 0:2. Nutno říci, že Slezané naskočili do zápasu v řádně omlazené sestavě.

Tipsport liga: Sigma Olomouc B - Opava (13.1.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

Těsně před utkáním udělali Opavští změnu v sestavě, když Číže nahradil Hafera. „Reagovali jsme na aktuální situaci. Odpoledne v Karviné měl chytat Richter, toho ale do branky nepustí zdravotní problémy, takže do toho duelu naskočí Lumír Číž,“ vysvětlil rychlou změnu opavský trenér Miloslav Brožek.

Skóre utkání se měnilo už po pěti minutách hry, kdy proměnil penaltu Mikulenka. Ještě předtím se blýskl gólman Hafera, který vytáhl ránu nad břevno. V 9. minutě se k odraženému míči po střele Kašpárka dostal Michl a bylo to 2:0. „Rychle jsme dvakrát inkasovali. S postupem času jsme se ale dostali do hry a my měli šance,“ podotkl opavský kouč. Za Opavské mohl snížit Velička, bohužel pro Slezany trefil boční síť.

Další góly už k vidění nebyly. Největší možnost měl Grečmal, jehož pokus vykopával z brankové čáry Wehowský. „Zápas byl skvělou prověrkou pro naše mladé hráče. Byla to pro ně výborná zpětná vazba. Měli možnost poznat o čem profesionální fotbal je. Kluci bojovali o každý metr, bylo na nich vidět, že šance, kterou dostali si váží,“ řekl ještě Miloslav Brožek. „Na utkání dorazili i trenéři našeho béčka, kteří tak měli možnost vidět své svěřence v této konfrontaci. Za to jsem taky rád,“ dodal Miloslav Brožek.

Sigma Olomouc B – SFC Opava 2:0 (2:0)

Branky: 5. Mikulenka (pen.), 9. Michl. Rozhodčí: Bělák - Dohnálek, Malimánek. ŽK: F. Uriča.

Opava: Hafera – Celta, Pejša, Vincour, Wehowský – Omale, Chládek (80. Pawlik) – Ščudla (55. Badošek), Haitl (68, Ligač), Jaroszek (80. Sochor) – Velička. Trenér: Miloslav Brožek.