/FOTOGALERIE/ Fotbal je živý organizmus. Pořád se v něm něco děje, a to i v návaznosti na Opavsko. Podíváme se například, kde bude hrát exopavský záložník Adam Ščudla. Nebo, kdo bude trénovat Kobeřice.

Jan Schaffartzik končí v Havířově

Šestatřicetiletý odchovanec Slezského FC Opava Jan Schaffartzik už nebude oblékat dres ambiciózního divizního týmu z Havířova. Fotbalista, který za Opavu naskočil do 62 utkání v nejvyšší soutěži, se nedohodl s Indiány na podmínkách další spolupráce. Jan Schaffartzik během své kariéry vedle Opavy nastupoval také například za Prostějov nebo Hlučín.

Adam Ščudla ve třetí lize

Dvaadvacetiletý záložník Adam Ščudla, který fotbalově vyrostl v Opavě, má nové angažmá. Aktuálně se připravuje pod Svatoplukem Habancem ve ambiciózním třetiligovém klubu z Ústí nad Labem. Ščudla se s Opavou nedomluvil na prodloužení kontraktu a už celou jarní část strávil v divizní rezervě. Za opavský mužský tým odehrál 65 utkání a na konto si připsal dvě vstřelené branky.

Roman Skuhravý nečekaně končí

Roman Skuhravý nečekaně skončil na lavičce slovenského klubu z Podbrezové. Úspěšný trenér požádal o rozvázání dlouholetého kontraktu, a to bez udání důvodů. Před několika lety obdobně takto skončil i na lavičce Slezského FC Opava. Devětačtyřicetiletý trenér si udělal na Slovensku výborné jméno. S Podbrezovou postoupil do nejvyšší soutěže a v ní se s týmem pohyboval v horní polovině tabulky.

Ondřej Ficek možným trenérem Kobeřic

Novým trenérem kobeřických fotbalistů by se měl stát Ondřej Ficek. Bývalý fotbalista ostravského Baníku, Karviné nebo Opavy naposledy koučoval Město Albrechtice. Tento tým se mu během jarní části podařilo vytáhnout do středu tabulky. Pětatřicetiletý kouč by měl na lavičce Sokola nahradit Viléma Axmanna. Kobeřice měly na radaru i Pavla Zavadila, ten ale nabídku údajně odmítl.