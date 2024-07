Honzo, jak se stane, že se hráč z Opavy ocitne ve druhé nejvyšší slovenské soutěži? Ve Zlatých Moravcích stál o mě hodně trenér, sportovní ředitel i majitel klubu. Několikrát mi volali a psali. Cítil jsem velký zájem. Navíc se jedná o klub, který má velké ambice se vrátit zpátky do nejvyšší soutěže. To rozhodlo, chci být součásti tohoto projektu. Beru to jako velkou a novou výzvu.

V Opavě vám končila v červnu smlouva. Sám jste se netajil zájmem, že byste ve Slezském FC rád pokračoval. Dokonce jste pod trenérem Zápotočným naskočil i do přípravy. Nakonec to ale nedopadlo…

Je to tak, měl jsem zájem zůstat. Všichni věděli, že to mám v Opavě rád, že jsem v klubu spokojený. Líbí se mi město, k tomu jsou fanoušci úžasní. Všichni okolo mě cítili, že bych chtěl ve Slezském FC pokračovat. Bohužel nakonec se prodloužení smlouvy nekonalo. Domluvili jsme se, že začnu s přípravou. Ve finále ale se mnou nikdo o podmínkách nejednal, takže bylo jasné, že končím. Takový je někdy fotbal, už se těším na sezonu ve Zlatých Moravcích.

Jak hodnotíte své působení v Opavě?

Pozitivně. Jednak jsem rád za to, že jsem vůbec šanci v profesionálním fotbale dostal a právě i to, že šlo zrovna o Opavu. Poznal jsem tady spoustu skvělých kamarádů a přátel. Myslím si, že jsme odehráli i řadu povedených zápasů. Opavský klub mi dal tolik, že až do do konce života budu na štaci ve Slezském FC vzpomínat. A třeba se někdy v budoucnu ještě do Opavy vrátím. Mosty rozhodně nepálím.

Opava vám vyšla po všech stránkách. Zahrál jste si druhou ligu a ještě se stačil i oženit.

(Usměje se.) Je to tak. Svatbu jsme měli nedávno. Tři roky v Opavě byly jedním z mých nejšťastnějších období v životě.

Pojďme ke Zlatým Moravcům. Jedná se klub, který loni vedl Dušan Uhrin mladší a sestoupil z největší soutěže.

Fungují na podobném principu jako Opava. S tím, že tady jde cítit od majitele po vedení, realizák a hráče, že jsou všichni jednotní a táhnou za jeden provaz. Jsou hladoví po totálním úspěchu, kterým je postup.

V přípravě jste odehráli slušné zápasy. Například s Trenčínem jste remizovali 1:1, kdy jste ještě necelých deset minut před koncem vedli…

Naši hrou jsem mile překvapen a potěšen. Je vidět, že náš tým disponuje kvalitou. Kádr máme slušně našlapaný. Třeba s Trenčínem to bylo i částečně vyrovnané. Chvíli jsme drželi balón my, chvíli soupeř. Mám z toho dobrý pocit.

Ještě před vaším příchodem angažovaly Zlaté Moravce opavského stopera Matěje Helebranda.

Je to taková příjemná náhoda. Pro nás je to samozřejmě velké plus, protože se dlouho známe. Matěje jsem znal ještě dříve, než jsem přišel do Opavy.

Už jste si měl možnost prohlédnout i město?

Pocházím z Jeseníku, je to tady hodně podobné.