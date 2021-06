/FOTOGALERIE/ Překvapivě až ve druhé slovenské lize bude působit fotbalový trenér Roman Skuhravý. Šestačtyřicetiletý odborník, který přivedl do FORTUNA:LIGY a do finále MOL Cupu Opavu, povede celek FK Železiarne Podbrezová. Na lavičce střídá Mikuláše Radványiho, který shodou okolností také v minulosti působil v Opavě.

Roman Skuhravý míří na Slovensko | Foto: Deník / František Géla

Roman Skuhravý s Opavou dokázal velké věci, na vlastní žádost ale ve slezské metropoli skončil a zamířil do pražské Dukly. Důvodem jeho opavského odchodu byla velká vzdálenost od domova. Nicméně do Podbrezové to má nyní ještě z Jablonce o tři sta kilometrů dál, než do Opavy. „Miluji fotbal, důležitý je pro mě hráčský potenciál a podmínky pro jeho rozvoj,“ řekl pro klubový web Železárů. „Slovensko neberu jako cizí krajinu. Do osmnácti let jsem hrával za federální reprezentace. Měl jsem možnost komunikovat s důležitými lidmi v klubu a byl jsem mile překvapený jejich odborností a jejich neuvěřitelným zápalem pro projekt, na kterém budeme pracovat,“ řekl ještě Skuhravý.