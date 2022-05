„Jsme rádi, že jsme mohli na této akci startovat. Šlo nám o to, abychom zviditelnili školu,“ řekl úvod kapitán Slezské univerzity Ferdinand Kráľ. „Normálně si chodíme hrávat do tělocvičny, nyní jsme mohli naskočit i do ostrých zápasů,“ řekl.

K tomu, že se na hřišti objevili čtyři Slováci, poznamenal: „Nějak se to sešlo. Hrávali jsme v Martine, teď jsme mohli být znovu spolu. Na Slovensku kopeme ještě v okresní soutěži za Turčanské Klačany,“ přiblížil Ferdinand Kráľ.

Vstup do turnaje Vysokoškolákům vyšel. První dva zápasy vyhráli. „V prvním utkání jsme se oťukávali, ale byli jsme produktivní. Ve druhém to byla taktická bitva. Stáhli jsme se chodili do rychlých protiútoků,“ popisoval kapitán týmu. V semifinále přišla těsná porážka 0:1 s pozdějším vítězem. „Měli dobrého brankáře. My jsme nebyli schopni dát branku a bohužel z toho nakonec bylo čtvrté místo,“ zakončil. Slezská univerzita byla ale nejsympatičtějším výběrem celého turnaje. Měla maskota, realizační tým, fanoušky, svého fotografa a hezké dresy.