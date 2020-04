„Nacházíme se všichni v nelehké situaci, smekám před všemi, kteří bojují s koronavirovou epidemií. Současný stav bych okomentoval slovy: Nejistota, trpělivost, soudržnost a pochopení,“ poznamenal ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan.

„A protože se pohybujeme ve fotbalovém prostředí, použiji fotbalovou terminologii: pevně věřím, že toto utkání vyhrajeme a nepříjemný soupeř bude poražen. Na příští podobné zápasy budeme o to víc připraveni,“ přidal svou myšlenku.

Opava se rozhodla první domácí zápas věnovat všem, kteří stojí v první linii.

„Diváci tleskají hráčům, fandí jim. Nyní si potlesk zaslouží ti, kteří bojovali za nás za všechny s koronavirem. Proto první zápas za přítomnosti diváků bude patřit právě jim,“ podotkl ředitel SFC Opava, který s touto myšlenkou přišel.

Klub oslovil s pozvánkou zástupce organizací, počínaje zdravotníky, přes řidiče MHD až po prodavačky. „Máme pro ně připravený balíček dvou tisícovek volných vstupenek. Fotbal, potažmo sport obecně, může nám všem pomoci k rychlému návratu do běžného života. I když všichni víme, že toto období bude hodně náročné překlenout vzhledem k nejisté ekonomické situaci, která může nastat, věřím, že to zvládneme,“ snaží se Jaroslav Rovňan vidět situaci optimisticky.

„Chválím tento krok, vnímám to velmi pozitivně, člověka to potěší. A nejsem rozhodně sám, komu to udělalo radost,“ nechal se slyšet řidič sanitky Petr Badaj.