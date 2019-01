Slezský FC začne ve čtvrtek zimní přípravu

Opava – Ve čtvrtek v devět hodin ráno začnou opavští fotbalisté s přípravou na jaro, které by mělo být zakončeno oslavou postupu do druhé ligy. Kádr by žádných větších změn doznat neměl, i když jedna velká posila se objeví.

Zimní přípravný zápas. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

S tréninkem by měl pomalu během přípravného období začít Lumír Sedláček, zkušený záložník, který celou podzimní část promarodil. Na Opavské čeká dlouhé přípravné období, neboť soutěž začíná až na konci března. Na programu je i celá řada přípravných zápasů, ten první hned v sobotu od 10.30 na umělé trávě v Kylešovicích s divizním nováčkem z Nového Jičína. „Příprava bude dlouhá, ale ne monotónní,“ podotkl kouč Josef Mazura. „Uvidíme, co vše nám počasí dovolí. Člověk musí být připraven i na nějakou tu improvizaci,“ doplnil zkušený trenér, který nevyloučil možnost zařadit do tréninkového procesu i běžky. Chybět nebude spinning a bosa. První trénink čeká na fotbalisty ve čtvrtek na umělce v Kylešovicích. „V 9 máme sraz, o půl bychom měli být na umělce. Začneme pozvolna,“ slíbil Josef Mazura. Co se týče změn v hráčském kádru, tak těch se příliš mnoho očekávat nedá. „Zapojíme kluky z juniorky. Přípravu s námi začnou Pomp s Binarem a po vleklém zranění také Furik,“ nastínil trenér a dodal: „Těšíme se i na Lumíra Sedláčka, toho čeká ještě tento týden vyšetření u fyzioterapeuta ve Varšavě, věřím, že všechno dobře dopadne.“ Podle informací Deníku budou v nejbližších dnech prodlouženy kontrakty s Jaroslavem Kolínkem, Vladimírem Čápem a Otou Novákem, v přestup by se mělo změnit hostování Michala Vyskočila. I přesto, že hráči měli volno, tréninkové zátěži se nevyhnuli. „Měli individuální tréninkové plány, uvidíme, jak na tom budou,“ poznamenal Josef Mazura, který také od fotbalu nevypnul. „Sledoval jsem celou řadu zápasů, na různých úrovních, a to i halové turnaje,“ prozradil. Sám se ale aktivně do ničeho nezapojil. „Bez tréninků nemám odvahu do žádných zápasů chodit, jak se znám, něco bych určitě udělal,“ pousmál se Mazura.

Autor: Roman Brhel