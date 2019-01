Služovice - Budišov nad Budišovkou se v rámci druhého kola okresního přeboru představil na hřišti Služovic.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

Předseda služovického klubu Tomáš Barč přiznal, že úvod v podání hostujícího celku domácí mužstvo trochu zaskočilo: „Ze začátku na nás vletěli, ale my jsme naštěstí prakticky ihned odpověděli.“

Běžela právě 17. minuta, když se do centru z rohové kopu zavěsil Ševčík a přesnou hlavičkou poslal svůj tým do vedení. „Vstřelený gól přinesl klid do našich řad. Od té doby jsme vývoj utkání svým způsobem kontrolovali,“ pokračoval hlavní funkcionář Služovic.

Ve druhém poločase bylo jasně vidět, že Budišov vrhá všechny síly do útoku. Důkazem toho jsou dvě velké příležitosti Flusse, který však v ani jednom případě nebyl v zakončení úspěšný. Domácí si svůj náskok pojistili krátce po hodině hry, kdy se ujala Míškova střela do protipohybu gólmana Řezníčka.

Poslední hřebíček do budišovské rakve zasadily Služovice v 86. minutě. Z pravé strany hřiště byl míč přenesen doleva na Ševčíka, jenž z úhlu podruhé překonal hostujícího gólmana. O chvíli nato mohl být stav utkání již 4:0, ovšem Weczerek pod brankářem dával mimo.

Výsledkem 3:0 duel také skončil. „Podle mého je výhra zasloužená. Budišov mě překvapil, protože tak jak ho všichni známe z minulých zápasů, dnes rozhodně nehrál. Trošku mě zklamal,“ dodal Tomáš Barč. „Remíza by podle mého byla spravedlivější, ale fotbal se hraje na góly,“ v krátkosti uzavřel trenér hostí Martin Buček.

Služovice - Budišov nad Budišovkou 3:0 (1:0)

Branky: 17. a 86. Ševčík, 61. Míška

Sestava Služovic: Michalčík – Kriebel, Míška, A. Ciminga, Polhoš – Kremser, Ševčík (86. Nowický), Klein, M. Granzer – Černý, Švacha (84. Weczerek)

Sestava Budišova: Řezníček – Hasala, Dostál, Vícha, Botek – Vondrouš, Tobolík, Oleják (10. Fluss) – Stránský (46. Schlauch, Dvořák, Modelský

#nahled|https://g.denik.cz/74/73/optab_okresni_prebor_2kolo_adm350.jpg|https://g.denik.cz/74/73/optab_okresni_prebor_2kolo.jpg|Tabulka Okresního přeboru po 2. kole.#

(rob, dus, hab)