Smutná zpráva přišla z Opavy, zemřel bývalý kapitán Jiří Pospěch

Fotbalová Opava je ve smutku. V pondělí čtrnáctého února zemřel bývalý fotbalista Ostroje Opava Jiří Pospěch, bylo mu šedesát osm let. Jeho kariéra byla kromě vojny v Dukle Kroměříž spojena hlavně s opavským Ostrojem. Pod palcem měl levou stranu obrany a týmu šéfoval z pozice kapitána. Do fotbalového světa uvedl i své dva syny. Starší Zdeněk to dotáhl až do reprezentace.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jiří Pospěch odešel do fotbalového nebe. | Foto: Koláž Deníku

„Moje cesta za fotbalem odstartovala v Kylešovicích, vlastně první impulz přišel od mého bratra Karla. Tuším, že snad v 7. třídě mě můj švagr Milan vzal na zkoušku do Opavy. Tehdy vedl žáky Luděk Domžal a pod jeho dohledem jsem se dostal až do dorostu, kde jsem tři roky hrával dorosteneckou ligu, kam jsme postupovali až z kraje. Muži tenkrát vyhráli divizi, vedl je Evžen Hadamczik. Byl to výborný člověk a trenér, jenž dával hodně šanci mladým, což byl i můj případ, a ještě před vojnou jsem odehrál za muže několik přátelských zápasů,“ vzpomínal Jiří Pospěch v rozhovoru pro Deník. Po konci v Opavě hrál v nižších soutěžích. Oblékal dresy Oldřišova, Hradce nad Moravicí a samozřejmě Kylešovic. Byl velkým srdcařem, kapitánskou pásku nosil téměř sedm let. Opustit klub z Městských sadů neměl nikdy v plánu. „Jsem patriot. V Opavě jsem s fotbalem začal a také skončil. Opravdu jsem neměl potřebu nikam chodit,“ nechal se slyšet. Fotbal měl Jiří Pospěch rád, nyní už bude zápasy sledovat z fotbalového nebe. Čest jeho památce.