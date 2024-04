Na Opavu čeká ve středu velký fotbalový svátek. Slezský FC přivítá od 18 hodin v semifinále MOL Cupu pražskou Spartu. Slezané už v minulosti velkoklub z Letné dokázali porazit. Své o tom ví také Ivo Farský, někdejší opora Kaučuku. Jeho gól do sítě Petra Kouby byl výstavní. Opavští tehdy vyhráli 2:0 a rána vytáhlého zadáka se zapsala do historie. Dnes osmapadesátiletý borec nebude na stadionu v Městských sadech ani nyní chybět.

Ivo Farský si občas kopne ještě za staré pány | Foto: Petr Widenka

„Zápasy se Spartou, Slavií nebo Baníkem jsou vždy velkým svátkem. Bude plný dům a musím přiznat, že se těším,“ řekl Ivo Farský. „Mám sice odpolední, budu muset ale z práce utéct. Spartu si nemohu nechat ujít,“ svěřil se bývalý ligista. Sparta je jako úřadující mistr velkým favoritem. „Sparta má velkou kvalitu. Věřím ale, že Opava neprodá kůži a lacino a uvidíme dobrý fotbal,“ podotkl Ivo Farský.

Sám poznal, jak chutná vítězství nad Spartou. Psala se sezona 1995/96 a Opava prožívala velkou fotbalovou euforii. Na Spartu bylo vyprodáno. „Celé město žilo fotbalem. Byly to krásné okamžiky, my jsme si to pořádně užívali,“ zavzpomínal někdejší obránce.

Osobně mu zápas vyšel skvěle. Povedený výkon korunoval krásným gólem do sítě Petra Kouby. „Už je to dávno. Občas mi gól někdo připomene. Zapomenout se na něj nedá,“ pousmál se Ivo Farský. „Byl jsem tehdy rád, že si mohu vůbec proti Spartě zahrát, nominace na utkání mě potěšila. Přece jenom měli jsme kvalitní tým a hrát mohlo jedenáct vyvolených,“ zdůraznil.

Ivo FarskýZdroj: archiv Ivo Farského

Před utkáním si dal k obědu pstruha a šel do akce. Jeho velká chvíle přišla v prvním poločase. „Pamatuji si, že mě křižoval Pavel Nedvěd, jak se ukázalo, neúspěšně. V té chvíli jsem neuvažoval, jak daleko jsem od branky, jedno jsem ale věděl, že ať střela dopadne jakkoliv, lidé jí zatleskají, a to i kdybych poslal balon do řeky,“ přehrál si v hlavě vzpomínku na ránu z téměř čtyřicetimetrové distance. Někdy se dějí věci, které nemají logiku,“ pousmál se.

Ivo Farský se stal pro mnohé žluto-modré fandy navždy hrdinou. A právem. Vždyť přece Sparta se neporáží každý den. „Popularita je příjemná, každý fotbalista si ji užívá. A nebudeme si nic zastírat, Opava je navíc malé město,“ poznamenal opavský hrdina. Gólová trefa ho stála dva tisíce korun, které musel zaplatit do hráčské kasy.

Aktuálně si občas Ivo Farský chodí kopnout za staré pány Opavy. „Stihnu tak jeden zápas za rok, musím říci, že mi to stačí. Více z časových důvodů nestíhám. Lumír Sedláček mi dává za slabší docházku kartáč,“ poznamenala někdejší opora Kaučuku Opava.

Ivo FarskýZdroj: archiv Ivo Farského

Vedle fotbalu také rád navštěvuje zápasy basketbalové Opavy. „Když mi to časově vyjde, na basket vyrazím. Teď hrají kluci ve čtvrtek s Nymburkem. Tento zápas ale budu muset oželet. Podruhé z odpolední už neuteču,“ přiznal Ivo Farský a dodal: „Chodím taky na sporty, kterým nerozumím. U nich jsem nervózní, protože nikdy nevím, co nastane.“