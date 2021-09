„Po druhém místě za rok 2019 jsme na vyhlášení nejeli s žádným očekáváním, protože nastolené kvality našeho trávníku se rok od roku dociluje hůře. Navíc konkurence je velice silná, protože i na ostatních stadionech odvádějí skvělou práci. Milým překvapením tak pro nás bylo, že jsme se na základě výsledného bodového hodnocení hracích ploch dostali na stejný počet bodů jako trávník v Sinobo Stadium pražské Slavie,“ pronesl technický ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan.

Mezi top trávníky se vedle Opavy dostal do užšího výběru také pažit pražské Slavie a Mladé Boleslavi. Zlato nakonec brala Opava. „Jsme šťastní, že vítězem za uplynulý rok se stal právě náš trávník, a to hned z několika důvodů: Začít můžeme druhým místem za rok 2019 a tedy i těžko překonatelnou metou v silné konkurenci. Loňský rok byl navíc mimořádně náročný, kdy fotbalová sezona zasahovala především do zimního období, a třetím důvodem je už třetí sezona trávníku po kompletní rekonstrukci hrací plochy,“ řekl pyšně Rovňan.

Pod tímto úspěchem jsou výrazným písmem podepsaní správci travnatých ploch SFC Opava Miroslav Bedrich, Marcel Klajmon a František Metelka. „Je to ocenění především pro ně. Každodenně svádějí boj s chorobami, plísněmi, rozmary počasí i lipnicí. Kvalitní péče o trávník se samozřejmě neobejde bez sečení, vyčesávání, pískování, provzdušňování, zašlapávání a podobně,“ vyjmenoval technicky ředitel SFC Opava.

Opavský pažit chválili i trenéři soupeřů, ať už se jednalo například o Petra Radu, či Jindřicha Trpišovského.