/ZAOSTŘENO NA AMATÉRSKÝ FOTBAL/ Není to tak dávno, co fotbalový útočník Jakub Šrom řádil v nižších soutěžích na Valašsku. Pravidelně se stával králem střelců, ať už tomu bylo v Kateřenicích nebo Semetíně. Na tři zápasy si odskočil i do Vsetína. Nyní je mu sedmatřicet, vyhrabal se z vážného zranění a rád by se fotbalem bavil v Kravařích.

Jakub Šrom v barvách Kravař | Foto: Petr Widenka

Jakub Šrom začínal s fotbalem v Hlavnici, hrával ale i ve vyšších soutěžích, ať už to byl Dolní Benešov, Krnov, Rýmařov nebo dokonce i Fulnek. Nakonec jeho kroky vedly na Valašsko, kde strávil dlouhých devět let. „Seznámil jsem se někdejším majitelem hokejového Vsetína Romanem Zubíkem. Stali se z nás přátele. On dělal fotbal v Kateřinicích a já šel hrát k němu. Nebylo to vůbec špatné,“ vzpomíná Jakub Šrom. „Měli jsme v kabině výbornou partu. Hrával s námi například Míra Kamas, který hrával za Kaučuk. Dařilo se nám i na hřišti. Postupovali jsme až do župy,“ pokračuje vyhlášený kanonýr. Kateřinice nebyly jeho jedinou valašskou štací. Chvíli byl ve Vsetíně a vedle toho zažil hodně povedené angažmá v Semetíně. „Poté, co se Roman Zubík odstěhoval do Prahy, tak většina kádru z Kateřenic se přestěhovala do Semetína. „V Semetíně se nám taky dařilo. Každý rok jsme postupovali. S okresní čtyřky až do I.B třídy. Když jsme měli nakročeno ještě o soutěž výše, přišel úpadek. Tím moje působení na Valašsku skončilo,“ poznamenal ostrostřelec Jakub Šrom.