Suché Lazce - Vyrovnané utkání s vítězným koncem pro domácí bylo k vidění v sobotu v Suchých Lazcích. Ty se skvělým Klapuchem v brance zdolaly Stěbořice 3:0.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

Hostující celek si během prvního dějství vytvořil nejméně tři gólové šance. Jiří Holubec a po něm i Vojtěch Gratza ztroskotali na výborně chytajícím Klapuchovi.

Domácí poslal do vedení šťastnou střelou Šlezinger. Zhruba z třiceti metrů se opřel do míče a ten s tečí zad jednoho z protihráčů se odrazil za záda Janeckého. Domácí pak přidali do poločasu ještě jeden gól, a položili tak základ k důležitému vítězství.

Stěbořice chtěly ve druhém poločase s výsledkem něco udělat, hru měl oživit zkušený Martin Vrána. „Měli jsme opět šance, avšak nedokázali jsme vstřelit gól, naopak soupeř nám ještě jeden dal a bylo po zápase,“ zlobil se trenér hostí Jan Wollner.

„Výkon špatný nebyl, avšak koncovka byla katastrofální,“ hněval se kouč. „Diváci viděli vyrovnané a zajímavé střetnutí s řadou dramatických momentů na obou stranách. Na rozdíl od hostujícího týmu, my jsme dávali šance, a to rozhodlo. Máme tři body i díky skvěle chytajícímu Klapuchovi, který byl nejlepším hráčem zápasu,“ hodnotil střetnutí hrající asistent trenéra v Suchých Lazcích Erich Jiřičný.

Suché Lazce – Stěbořice 3:0 (2:0)

Branky: Šlezinger 2, Sýsala

Sestava Suchých Lazců: Klapuch – Sýsala, Podešva, Gráf, Havelka – Hájek, Jaglář, Pazejnoch, Hohgen – Šlezinger (80. Martikán), Hečko (60. Říčný)

Sestava Stěbořic: Janecký – Osadník, Řičný, Kroupa, Kokeš – Hanzlík (46. Vrána), Holubec, L. Rončka, M. Dietrich (75. Raida) – Gratza (55. Bartusek), T. Dietrich

#nahled|https://g.denik.cz/74/16/optab_ibtrida_4kolo_adm350.jpg|https://g.denik.cz/74/16/optab_ibtrida_4kolo.jpg|Tabulka I.B třídy po 4. kole.#