V pátek před půlnocí se připojil k týmu na Maltě, kde se sedmý celek FORTUNA:LIGY chystá pod vedením nového trenéra Luboše Kozla na jaro. Premiéru by si měl odbýt v pondělí proti Dunajské Stredě.

Do Baníku jste měl už delší dobu nakročeno, ale smlouvu jste podepsal až v pátek…

Táhlo se to. Dokud vše není stvrzeno podpisem, člověk nikdy neví. Jsem rád, že to tak dopadlo, a ten dlouhý příběh je u konce. O zájmu Baníku jsem celou tu dobu věděl. V pátek jsem normálně přišel v Opavě na trénink a až na něm se dozvěděl, že se nemám připravovat a že odletím za Baníkem na Maltu. Bylo to rychlé, na hotelu jsem byl někdy před půlnocí.

S jakou představou jste do ostravského klubu přestoupil?

Je tady velká konkurence, budu proto muset ukázat určitou kvalitu, aby mě trenér nasazoval. S tím jsem do toho šel, porvat se o místo a posunout se v kariéře zase dál. Nechci sedět na lavičce, hlavní ale bude úspěch celého týmu.

V mužstvu je váš bývalý trenér Kopecký i spoluhráči Kuzmanovič a Smola. Je to plus?

Když člověk přijde do nového prostředí, vždycky mu tohle pomůže. Můžu se jich zeptat, jak to tady chodí, trenér mi může říct, co si ode mě představuje a jak vůbec by měla vypadat moje práce v klubu. S nimi je to snadnější.

Opava hraje o záchranu, Baník může bojovat o poháry. Těšíte se na to?

Jsou to jiné, příjemnější starosti. Jsem ve větším klubu, s většími ambicemi. Baník je obrovský klub, trenér Kozel je v českém fotbale pojem, kvalita na jeho straně je velká. Být v Baníku je pro mě bomba. Když jsem před lety odcházel ze Sigmy, bylo mi řečeno, že na ligový fotbal nemám. Chtěl jsem dokázat nejen sobě, že jsem schopný hrát na nejvyšší české úrovni, což se mi myslím povedlo.

Ještě poslední věc. Jak budete na Opavu vzpomínat?

Jen v dobrém. Pomohla mi a já jí nějakým způsobem taky. Uznal jsem po dvou letech za vhodné změnit působiště. Snažím se ve fotbalové kariéře se posouvat dál a dál. Procházel jsem tam nějakým vývojem. Když projevil zájem Baník, udělalo mi to radost. Vnímám ho jako jeden z největších klubů v republice a je to pro mě obrovská výzva. Vzhledem k tomu, že jsem z Moravy, tak je to i velká prestiž.