Teplice přiznaly možný odchod Kolínka, ve hře je i Opava

/FOTOGALERIE/ Vypadá to, že ve Slezském FC Opava se možná může schylovat k jednomu zajímavému návratu. Podle zdrojů Deníku, z teplických Stínadel může do Městských sadů zamířit někdejší kapitán Slezanů Jaroslav Kolínek. Otázkou ale je, do jaké funkce.

Jaroslav Kolínek, trenér teplického béčka | Foto: FK Teplice

V Teplicích proběhla tisková konference, na které sportovní ředitel Štěpán Vachoušek mimo jiné dostal otázku, kdo bude trénovat třetiligové béčko. „Normálně by to měl být Jarda Kolínek. Dostal jsme ale informaci, že má nabídku z jednoho nejmenovaného klubu. Pokud ji příjme, budeme hledat to nejlepší řešení,“ řekl na středeční tiskové konferenci Vachoušek. Podle zdrojů Deníku je jedním z adeptů o Kolínkovy služby Opava. Šance pro malé fotbalisty! OFS Opava pořádá kemp Přečíst článek › Osmačtyřicetiletý rodák ze Sobotína má na slezskou metropoli velké vazby. Za Opavu kopal ligu. Do klubu se pak vrátil, když zahučel do krajského přeboru. Nakonec se dal na trenérskou dráhu. V Opavě vedl divizní béčko, následně dělal asistenta Davidu Vavruškovi. Následovala štace u hlučínské devatenáctky a přesun na sever Čech. „Mám dvě nabídky, které jsou v jednání, nechci je ale specifikovat,“ řekl Deníku Jaroslav Kolínek. „Jediným faktem momentálně je, že mám podepsánou smlouvu v Teplicích. Nikde jinde ne,“ dodal. Opava momentálně nemá obsazenou jak pozici sportovního manažera, tak post hlavního trenéra u druholigového áčka. Mezi hlavní kandidáty na trenérský post patří údajně i čerstvý šéftrenér mládeže a kouč devatenáctky Roman West.

