„Tehdy jsme dostali info od fotbalového agenta Orhana, že má v šesté anglické lize šikovného kluka. Neměli jsme co ztratit. Opava neměla na přestupy peníze, tak jsme do toho šli. Navíc stejný agent měl pod sebou i Didibu,“ vzpomíná na Tiéhiho příchod dnes už bývalý kouč SFC Opava Radoslav Kováč. „Od prvního tréninku jsme viděli, že v něm něco je, jenomže velmi zaostával kondičně. V té době ale přišla covidová vlna a fotbal se vypnul. To Christovi moc pomohlo. Pět týdnů se jen trénovalo. On se stále zlepšoval a začal ukazovat svůj potenciál,“ zdůraznil Kováč, který ho nominoval do zápasu s pražskou Slavií.

„Dostali jsme dardu, ale on vypadal v prvních třiceti minutách zajímavě. Bylo vidět, že mu chybí herní praxe. S celým realizákem jsme dobře věděli, že to nebude mít zprvu jednoduché, ale nebylo na co čekat. S přibývajícími zápasy se zlepšoval. Nakonec se vypracoval v klíčového hráče,“ konstatoval Radoslav Kováč.

Kováč byl přesvědčený už po sestupu o tom, že Tiéhi v Opavě dlouho nezůstane. „Bylo jasné, že brzy odejde, čekal jsem to už po sezoně. Tehdy byla jeho cena nejvyšší. Přece jenom prodávat hráče z druhé ligy už není takové terno. Když bylo jasné, že padáme, ozvala se Karviná, ta ho chtěla na hostování. Terén sondoval Míra Pelta z Jablonce, mluvilo se o Českých Budějovicích, v jednu chvíli i o Baníku. To značilo, že tenhle fotbalista je v kurzu,“ podotkl bývalý reprezentant. Radoslav Kováč viděl i Tiéhiho v druholigových zápasech Opavy. „Už to nebylo ono, jeho výkonnost šla dolů. Nevím, zda řešil i jiné věci. I z tohoto pohledu je dobré, že nyní odešel do Liberce. Myslím si, že se opět zvedne,“ předpovídá jeho objevitel.

Jak vidí Radoslav Kováč jeho šance v Liberci? „Trenér Kozel o něm měl přehled. Do výstavby je to skvělý hráč. Chybí mu lepší souboje, co se týká vrchu. Ale já věřím, že se v Liberci prosadí, beru ho za nadstandardního fotbalistu. Navíc v Liberci jsou hráči jako Gebre, kteří mu mohou pomoci,“ řekl bývalý trenér Opavy.

Klub z pod Ještědu si sbíral informace právě u Kováče. „Trenér Kozel se ptal na jeho charakter. Tuším ve středu jsem dával info Zdenovi Pospěchovi do Opavy, že Liberec má o Tiéhiho zájem,“ prozradila bývala opora Sparty, West Hamu nebo moskevského Spartaku. „Překvapilo mě, že Opava na jeho odchod nezareagovala, navíc když pustila Večerku, který je nejsilnější na šestce,“ zamýšlí se Kováč. Opavě se momentálně nedaří. „Nebojím se o ní, jsou tam pořád šikovní kluci. Bohužel je trápí pořád ta stará bolest, a to neproměňování šanci,“ konstatoval Kováč. „Klukům držím palce,“ dodal.

Radoslav Kováč s Opavou sestoupil, ale díky čichu na Tiéhiho, jí vydělal milióny. Navíc se nebál dát šanci vlastním odchovancům, jako například Kramářovi, Večerkovi nebo Ratajovi. „Víte, sestup s Opavou mě strašně bolí, mám to stále v hlavě. To, že jsme dávali šancí mladým, to byl směr, kterým jsme chtěli jít. Myslím si, že to byla správná cesta. A k Tiéhimu řeknu jediné, musíte mít i štěstí a my ho v jeho případě měli,“ zakončil povídání Radoslav Kováč.