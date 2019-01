Opava /ROZHOVOR/ – Nechybělo mnoho a fotbalista Tomáš Mičola strávil letošní Vánoce na pařížském letišti Charlese de Gaulla. Sněhová kalamita i silné mrazy, které právě na Štědrý den uvěznily tisíce lidí na letištích v západní Evropě, se málem dotkly i útočníka Brestu.

Tomáš Mičola | Foto: DENÍK / František Géla

Nakonec měl ale blonďatý útočník obrovské štěstí a dostal se do jediného letadla, které z Paříže do Prahy vzlétlo. „Už jsem si fakt myslel, že místo kapra budu mít nějakou francouzskou specialitu,“ usmál se bývalý útočník ostravského Baníku.

Pro velký mráz byla odložena anebo úplně zrušena ve Francii spousta letů. Největší smolaři dokonce byli nuceni slavit Vánoce v prostorách letištních terminálů. Neměl jste strach, že vás to potká taky?



Měl jsem velké štěstí. Chytil jsem jediné letadlo, které během asi dvou nebo tří dnů letělo do Prahy. Zrovna to tak vyšlo. Uvízla tam spousta lidí, nebyl to vůbec hezký pohled. Bylo mi jich líto, ale na druhé straně jsem byl šťastný, že Vánoce strávím s rodinou a kamarády. Do Prahy jsem dorazil v sedm ráno a spěchal do Opavy.

Do Francie se vracíte hned 2. ledna, takže dovolenou máte hodně krátkou.



Přesně tak. 6. ledna hrajeme pohár a 15. ledna začíná zase liga. Ten týden si užiji, protože to bude vlastně po půlroce, co budu delší dobu doma.

Pojďme k Brestu, kterému se zatím v lize nečekaně daří. Vždyť ze sedmého místa ztrácíte na vedoucí Lille pouze čtyři body…

Jsem maximálně spokojený, daří se týmu, takže doopravdy paráda. Soutěž je ale strašně vyrovnaná. I desátý celek tabulky může nyní klidně myslet na titul, vždyť na něj ztrácí pět bodů.

Čím si osobně tu vyrovnanost vysvětlujete?

Určitě tím, že nejčastějším výsledkem je ve Francii remíza. Třeba my jich uhráli sedm, což je ale naprosto běžné. Radši však jednou vyhrát a jednou prohrát, než čtyřikrát za sebou remizovat.

Brest je obrovským překvapením, tak vysoko vás nikdo nečekal.

To je pravda, město zažívá obrovskou euforii. V týmu přitom nemáme moc známých fotbalistů. Jedná se však o kluky, kteří prošli slavnými akademiemi. Například Paris St. Germain. Náš tým je sestaven z mladých hráčů. V mém ročníku narození jich je snad devět nebo deset. Kádr čítá čtyři francouzské nyní již bývalé reprezentanty do jednadvaceti let. Brest má zkrátka velmi kvalitní i perspektivní mužstvo.

Změnily se po vydařeném startu ambice klubu?

Chceme se jednoznačně zachránit.

Ale není trochu alibistické říkat, že cílem je záchrana, když jste momentálně sedmí? Mimochodem daleko od pásma sestupu.

Ještě bych to úplně netvrdil, že jsme zachráněni. Jako jediní jsme doma neprohráli, což je hodně zajímavá a cenná statistika.

Francouzská Ligue 1 si vysloužila statut nejvyrovnanější ligy starého kontinentu. Proč jsou zrovna ve Francii rozdíly mezi jednotlivými týmy tak minimální?

Velkou roli hraje taktika. Přednost se dává atletickým typům fotbalistů. Na hřišti se odehrává spíš boj.

Jak se vám líbí přístav Brest, jaké to je město?

V Brestu je všechno nové. Při vylodění v Normandii bylo totiž kompletně zničeno. Nyní tak patří mezi modernější. Mně se tam strašně líbí, a to i proto, že Brest není tak velký jako jiné přístavy ve Francii. V Brestu navíc lidi fotbal milují. Devatenáct let se tam nehrála liga. Navíc si za tento klub v minulosti zahráli hráči velkého formátu. Claude Makélelé, David Ginola či třeba Franck Ribéry.

O fanoušky tedy nouzi nemáte?

No, to rozhodně ne. Pořád chodí plný dům. Šestnáct sedmnáct tisíc diváků.

Měl jste před odchodem do Francie i jiné nabídky?

Ještě byla ve hře Lech Poznaň.

Určitě velkým přínosem je i přítomnost dalšího baníkovce Maria Ličky, který do Brestu zamířil společně s vámi. Bylo by pro vás podstatně těžší působit v klubu jako jediný Čech?

S Mariem spolu trávíme spoustu času. Jsme takoví bráchové. Hodně mi pomáhá prolomit jazykovou bariéru. Nestěžuji si fakt na nic. Mám klid na fotbal. Sám jste to nakousl.

Francouzština se považuje za jeden z těch složitějších jazyků. Platí to i pro vás?

To je peklo (smích). S tím budu bojovat asi ještě hodně dlouho.

Jaká je vaše pozice v týmu? Vypadá to, že trenér Alex Dupont v základu dává pravidelně šanci Mariu Ličkovi, kdežto vy do utkání naskakujete většinou z lavičky náhradníků.

Hrajeme systém 4-4-2. Na kraj zálohy mě trenér nedává, i když jsem na tomto postu nedávno nastoupil. Ví, že jsem útočník, ovšem typického hroťáka nehraji. Zde dostává přednost Nolan Roux, kterého klubové vedení mohlo prodat za osm milionů euro do Werderu Brémy nebo Marseille. Hraji spíše podhrotového útočníka.

Sledujete aktuální situaci v Baníku?

Samozřejmě, je mi líto, že se jim podzim nepodařil. S bývalými spoluhráči jsem v neustálém v kontaktu. S Martinem Lukešem jsme velcí kamarádi. Aktuální postavení v tabulce mi není vůbec lhostejné.

Nesou svůj díl viny letní změny v kádru?

Určitě ne. Říkalo se to i předtím, když odešel Venca Svěrkoš, Tomáš Galásek. Pak zase byla super sezona. V Baníku jde o nějakou raritu. Jeden ročník vyjde, druhý ne.

Čím to podle vás je?

Baník je ambiciózní klub. Hovoří se jen o Spartě, že všude, kam přijede, musí zvítězit. Není to ale tak. Platí to i o Baníku. Hráči jsou rovněž pod velkým tlakem, i když se o tom tolik nepíše.

A jak je to s Opavou, kde jste se narodil a s fotbalem i začínal.

Jsem Opavák a žiji tady. I proto jsem si přišel za kamarády zahrát fotbálek do haly na tradiční turnaj Friendly Cup. Opavě taky fandím a věřím, že se v létě vrátí do druhé ligy. A záhy se objeví i v nejvyšší soutěži. Bylo by přece fajn si zase zajít na derby Baník – Opava.

Tomáš Mičola

Narozen: 26. 9. 1988

Fotbalová kariéra: SFC Opava (1997-2004), Baník Ostrava (2004-2010), Brest (2010)

Počet ligových startů: 97/17 branek

Počet startů ve francouzské lize: 13 duelů (677 minut)/1 gól



V červenci 2007 získal stříbrnou medaili na MS hráčů do 20 let, s Baníkem skončil v lize dvakrát třetí.

Petr Dušek