Jakartovice – Krajský přebor v sobotní nabídce předložil zápas, který zaváněl označením šlágr kola. Jakartovice doma vyzvaly k souboji Háj ve Slezsku.

Tomáš Šupák | Foto: DENÍK / František Géla

Jediný gól zápasu vsítil domácí ostrostřelec Tomáš Šupák. Běžela pětatřicátá minuta, když stoper hostů Vít Halška dle posouzení hlavního arbitra fauloval pronikajícího Šupáka. A jelikož se vše stalo v hájeckém vápně, kopala se penalta. K její exekuci se postavil sám postižený a bez problémů otevřel skóre.

„Nechal tam nohu, já spadl. Rozhodčí pískl penaltu,“ komentoval okamžik, jenž předcházel pokutovému kopu, Tomáš Šupák. „Jako hrdina se rozhodně necítím. Naše vítězství byla zásluha ostatních kluků. Všichni dřeli tak, jak měli. Po čtvrtečním zápase s Bohumínem měli dost. Nepřispěl tomu ani terén. Chtěl bych poděkovat svým spoluhráčům.“

Nejlepší střelec Jakartovic si vyložených šancí vytvořil více. Hlavně při té první ještě z úvodní pětačtyřicetiminutovky zaváhal. Dostal se k odraženému míči a střelu přes ležícího gólmana nasměroval jen do břevna. „Bylo to těžké. Zpracoval jsem to a míč bohužel otřásl pouze brankovou konstrukcí,“ litoval. Jakartovická letka v týdnu rozdrtila Bohumín 5:1. I proti Háji vsadil trenér Zdeněk Knopp na taktiku se třemi útočníky.

Šupák zlobil hostující obránce prakticky neustále a střídal až dvě minuty před koncem. „Hra na tři útočníky mi vyhovuje. Vždycky se dostanu alespoň do jedné šance. Pak už jde jen o to, jestli budu v zakončení úspěšný anebo nikoliv. Zatím se mi to daří, za což jsem rád,“ podotýkal.

Forvard Jakartovic se pohybuje nejen na špici střelecké listiny krajského přeboru, ale také v soutěži Deníku o kanonýra kraje. „Sem tam se podívám, jaké je pořadí, ale že bych sledoval pravidelně, to ne,“ poukazuje. Před několika lety se Tomáš Šupák objevil i na soupisce Slezského FC, který tenkrát shodou okolností působil také v krajském přeboru: „Prožil jsem tam pěkné chvilky. Byla parádní parta. Někdy bych se možná vrátil, ale ne za současného vedení.“

Vzpomínky se jistě vybavují hlavně poté, co za Jakartovice začala nastupovat i ikona opavského fotbalu Jan Pejša. „Honza Pejša je můj dobrý kamarád. Potkáváme se jak v Albrechticích, tak i tady. Nemám s ním problém. Podle mého se jedná o hráče, který má stále svou kvalitu,“ nepopíral.

Petr Dušek

Robin Rozhon: Špatné výkony na bývalého trenéra neházíme

Několikrát skvěle zneškodnil pokusy jakartovických střelců. Robin Rozhon v brance Háje ve Slezsku nepodal špatný výkon. Penaltu Tomáše Šupáka však nevychytal.

Jakartovice zvítězily nejtěsnějším možným rozdílem. Co vaše hodnocení?



„Zápas byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Ve druhé půli jich měl více soupeř. Snažili jsme se hrát, ale terén nám zabraňoval podat lepší výkon. Ztratili jsme dva body, protože šlo o remízové utkání.“

Rozhodující branka padla z pokutového kopu. Vít Halška podle sudího fauloval Tomáše Šupáka…



„Penalta hodně přísná. Kdo ví, jestli vůbec byla v šestnáctce. Hráč si pro ni vyloženě šel a hlavní rozhodčí mu to po signalizaci pomezního zbaštil.“

Háj přitom za soupeřem nějak výrazněji nezaostával. Čím si lze vysvětlit hájecké nezdary z poslední doby?



„Herně to jakž takž jde, jenže nedáváme góly. Pokud už nějaké vstřelíme, vzadu vyrobíme zbytečné chyby. Od toho se vše odvíjí.“

Myslíte si, že byla vhodná i výměna na trenérském postu? Rostislava Škumáta nahradil Kamil Matěj.



„Projevilo se to v tom smyslu, že již v duelu s Janovicemi jsme se trefili hned třikrát. Tohle nebylo o trenérovi, ale o nás. Zahazujeme šance. Pokud se dostaneme do zakončení, zbrkle tyto situace řešíme.“

Bývalý kouč Škumát tedy nenesl na špatných výsledcích největší podíl?



„Určitě ne. Měli jsme to v hlavách. V koncovce jsme nezachovali klid. Když se nepromění tutovka, není to věc trenéra, taktiky. Je to chyba jednotlivce. Na to náš celek dojížděl. Ve většině zápasů nás soupeř nepřehrál, ale měli jsme smůlu.“

Robine, pojďme konkrétně k vám. Známější postavou ve fotbalových kruzích je váš otec Martin, který momentálně kope I. A třídu za Mokré Lazce. Hecujete se třeba nějak na dálku?



„Předtím, když jsem nastupoval za Radvanice, jsme hráli spolu. To mi dal vždycky gól. Teďka jsme každý v jiné soutěži. Nenastupujeme proti sobě, takže je jedno, kdo kde působí.“

Váš otec naposledy vedl divizní Lískovec. Před nedávnem byl ovšem z funkce odvolán. V čem tkvěl hlavní problém?



„Kádr zůstal skoro stejný. Poslední čtyři zápasy se výsledkově nepovedly. Získali pouze jeden bod. Pořád se drželi na špici. Před Lískovcem byla pouze béčka Opavy a Baníku. Pár utkání nevyšlo. Takový je fotbal. Nároky byly asi vysoké.“

Poslední otázka. Tři tyče hájecké svatyně dlouho hájil Radim Ujfaluši. V současnosti se v bráně objevujete i vy. Dá se říci, kdo je nyní týmová jednička?



„S Radimem máme pohodový vztah. V brance se průběžně střídáme. U něho je výhoda, že může nastoupit i na hrotu. Je gólový. Hráč do šestnáctky. Vycházíme spolu. Není žádný problém.“

Petr Dušek