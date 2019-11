Celá akce se uskuteční v pondělí 16.12.2019 v době od 8.00 do 13:30 hodin ve Sportovní hale SFC v areálu fotbalového hřiště SFC Opava na ulici Lípová č. 2 v opavských Městských sadech.

Je předpoklad, že do turnaje může nastoupit pouze šest mužstev okresu Opava a přihlášky je tak poslat co nejdříve, nejpozději však do neděle 8.12.2019 na e-mailovou adresu: rene.cernohorsky@seznam.cz.

Případné dotazy zodpoví René Černohorský na tel: +420 773 999 049.

Šimek Jan