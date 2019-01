Kozmice – Výraznou posilu do svých řad získal účastník I. B třídy z Kozmic v podobě gólmana Jakuba Eliáše. Odchovanec ostravského Baníku chytal také například v Kravařích nebo Fulneku, naposledy oblékal dres Dětmarovic.

„Příchod Jakuba Eliáše je pro nás nesmírně důležitý, je totiž velmi těžké sehnat kvalitního brankáře a já věřím, že v Jakubovi jsme ho právě našli,“ libuje si stratég Karel Gorný, který mohl svou novou brankářskou jedničku vyzkoušet již v poháru proti Darkovicím, kde Eliáš neinkasoval a o nepostupu Kozmic rozhodly až pokutové kopy.

Příchod Eliáše však není jedinou změnou v týmu Kozmic. Dalším nováčkem v klubu je Ivo Forman, který byl v Kozmicích na testech už před rokem. „Ivo se nám hodně líbil, je to rychlý hráč s dobrým pohybem a jsme rádi, že jsme ho z Polanky přivedli,“ doplnil Gorný.

Třetí a nejčerstvější posilou je Daniel Stiegel, jenž loni oblékal dres Petřvaldu: „Daniela jsem zatím viděl jen v jednom utkání, a proto se nechci pouštět do nějakých velkých soudů, ale působí na mě velmi dobře a svůj prostor jistě dostane.“

Jenže letní přestávka není jen o příchodech, ale mnohdy také o odchodech, což v Kozmicích také velmi dobře vědí a pomalu už se loučí s Janem Vehovským. „Je to škoda, já osobně bych tady Honzu chtěl, už sice není tak rychlý jako kdysi, ale pořád je to vynikající fotbalista,“ říká trenér Gorný.

Budou mít tedy Kozmice dostatek sil, aby zopakovali historicky nejlepší výkon, kterého dosáhly v loňské sezoně? „Všichni vědí, že loni to pro nás byla výjimečná sezona a já za ni klukům moc děkuji, ale nyní bude důležité, jak si k sobě sednou noví hráči a jak se nám budou vyhýbat zranění.

Loňská sezona byla speciální i tím, že i náš úzký kádr držel pohromadě a zranění se nám vyhýbala, to už se však nemusí opakovat, a proto jsem v předsezonních odhadech opatrný. Chci, aby kluci předvedli to nejlepší, co v nich je,“ přeje si kozmický kouč.

Petr Večeřa