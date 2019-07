Utkání s Gruzií se na opavském trávníku bude hrát v úterý 6. srpna od 18 hodin. Během října bude Městský stadion v Opavě hostit tři zápasy kvalifikační skupiny, v níž čeští mladíci změří síly s Norskem, Ázerbájdžánem a San Marinem.

Utkání druhé skupiny by se měla odehrát ve Frýdku-Místku.

„Pro celý klub i město Opavu je obrovská čest přivítat na našem stadionu reprezentaci do 19 let. Doufám, že se reprezentační výběry budou do Opavy znovu pravidelně vracet nejen díky kvalitnímu zázemí, ale i skvělé divácké podpoře,“ předesílá technický ředitel Slezského FC Jaroslav Rovňan.

Opavský stadion hostil mezistátní utkání naposledy před třemi lety, kdy se na tamním hřišti představila ženská reprezentace v duelu s Gruzií. V roce 2012 v Opavě sehrály utkání s Polskem i české národní týmy do 20 a 18 let.

(šim)