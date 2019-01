Opava - Poslední domácí zápas letošní sezony čeká v sobotu na opavské fotbalisty. Jeho atraktivnost ještě navyšuje fakt, že se Slezský FC Opava střetne se svým regionálním rivalem Hlučínem.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Čeká se tak velká bitva o krále Opavska, a to jak na hřišti, tak v hledišti. Vedení Slezského FC opět myslelo na své fanoušky. Klubový zpravodaj, navíc v rozšířeném vydání, bude tentokrát zdarma.

„Věříme, že do ochozů najde cestu hodně fanoušků. Pro ně máme nachystána žlutá trička s nápisem SFC. Ta budou v prodeji od čtvrtka v minifanshopu na stadionu, v Městském informačním centru pod Hláskou a během utkání potom na obvyklých místech s prodejem suvenýrů,“ uvedl zástupce generálního manažera Radim Matýsek.

Cena trička je symbolická – 20 korun, a to ve všech velikostech (děti od 4 let až po XXXL). „Věřím, že tímto krokem vylepšíme již tak dobrou atmosféru na domácích zápasech,“ poznamenal Matýsek.

Za tričko kupon na párek a pivo



Žlutá trička byla v prodeji již minulý týden, avšak za podstatně vyšší cenu. Jejich majitelé ale zkrátka nepřijdou. Ti, kteří se od středy (14.00 – 16.00) do čtvrtka (do 14.00) dostaví s tričkem do minifanshopu, který bude tentokrát otevřen středa, čtvrtek, pátek, dostanou občerstvovací kupon (pivo a párek) na sobotní derby.