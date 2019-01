Opava - Sobotním soupeřem opavských fotbalistů na pražském Strahově byla Sparta Krč. Slezané byli v tomto duelu jasnými favority a povinnost jim velela již jistého sestupujícího porazit.

Václav Zapletal | Foto: DENÍK / Vladimír Žurek

To se také stalo, i když svěřenci Jiřího Nečka se opět trápili v koncovce a trn z paty jim vytrhl až ve druhém poločase gól Luboše Horky. „Víceméně sedmdesát minut jsme měli jasně navrch, vše bylo jen otázkou vstřeleného gólu,“ řekl na úvod pozápasového rozboru opavský záložník Václav Zapletal.

„Znovu jsme se trápili, nakonec se to ale zlomilo. Luboš Horka okořenil svůj dobrý výkon vítěznou trefou,“ vydechl si ofenzivní středopolař.

Opavští měli v Praze co napravovat. Prohráli v Třinci a doma ve středu s HFK Olomouc. „Nálada v kabině nebyla ideální. Je zde ovšem skvělá parta, která se dokázala semknout, to se v Praze ukázalo jako klíčové,“ podotkl Václav Zapletal.

Trenér Jiří Neček byl nucen udělat korektury v sestavě. Zranění stehenního svalu vyřadilo ze hry Milana Bartesku. Podle Zapletalových slov špílmachr Slezanů na Strahově hodně chyběl: „Milan chybí v každém zápase. Jedná se o zkušeného fotbalistu. Myslím si, že kdyby proti Krči hrál, měli bychom to jednodušší.“

Při pohledu na tabulku víkendové zápasy opět pořadí na čele soutěže zdramatizovaly. Opava tak ztrácí na druhou, postupovou příčku pouhý bod. „Příbram prohrála, to je pravda. My se ale na tabulku nedíváme. Už jsme se tolikrát po ní ohlíželi, a bylo to spíše na škodu. Naší prioritou jsou vlastní výkony, které nejsou zrovna ideální. Nyní je před námi derby s Hlučínem, a to nás hlavně zajímá,“ zdůraznil Zapletal.

„Jedná se o prestižní utkání, pravé derby. Nikdo by nám v Opavě neodpustil, kdybychom v něm zaváhali. Pevně doufám, že se k nám vrátí i štěstí, které nám v posledních zápasech tolik chybělo.“ Samotný Zapletal by mohl o chybějícím štěstí vyprávět. Ve středu obral svůj tým o jeden gól, když z ofsajdové pozice dorážel Kozákovu střelu mířící do sítě.

„Přehrával jsem si tento moment znovu na videu. Musím říci, že bych asi takhle reagoval znovu, neboť kdybych bránil protihráče, sudí by mi stejně písknul faul,“ myslí si opavský záložník.

Opava nakonec veze ze Strahova dvě vítězství, vedle hráčů naplno bodovali i fanoušci, kteří se na prázdných tribunách snažili vytvořit Slezskému FC domácí prostředí. „Fandové byli skvělí. Dobře se připravili a bylo slyšet jenom je. Za to jim s kluky děkujeme,“ uzavřel Václav Zapletal.