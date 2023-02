Fotbalový Chlebičov ladí formu na jarní část. Trenér Viktorie Vilém Axmann příliš do kádru zasahovat nechce. Ze zkoušky v Háji ve Slezsku se mu vrátil Filip Vala. Staronovou tváří by se mohl stát Jan Radek. S týmem pak také trénuje Alexandr Rychlý.

„Filip Vala šel na zimní přípravu do Háje ve Slezsku. Chtěl si zkusit vyšší soutěž. Nicméně nyní se vrátil a připravuje se s námi. Pro nás je to pozitivní zpráva,“ řekl chlebičovský kouč Vilém Axmann. V jarní části by měl dres Viktorie oblékat Jan Radek. „Na podzim kopal v Litultovicích. Nyní se k nám vrací. Určitě bude posilou,“ slibuje si od návratu ofenzivně laděného fotbalisty trenér Viktorie. Další novou tváří se pak může stát Alexandr Rychlý. „Je to mladý klučina, věkem ještě dorostenec. V minulosti hrával u nás za žáčky. Nyní je hráčem Malých Hoštic. V tréninku se jeví velice dobře. Je to velmi pracovitý fotbalista. S Hošticemi jsme domluveni. Nyní záleží na Sašovi, jak se rozhodne,“ přiblížil Vilém Axmann. Otazník visí nad dalším účinkováním Matěje Silbera. „Matěj je hráčem Opavy. Momentálně se připravuje s opavským béčkem. Každopádně zájem o něj máme velký,“ svěřil se trenér aktuálně šestého týmu I. A třídy.

Na soupisce Chlebičova stále figuruje i nestárnoucí záložník Lumír Sedláček, místní fotbalová ikona, která v dobách své největší slávy kopala ligu za Opavu, pražskou Slavii, Hradec Králové nebo České Budějovice. Spoustu zkušeností také bývalý mládežnický reprezentant nasbíral v polské nejvyšší soutěži. „Lumíra si musíme hýčkat. Samozřejmě v přípravě s námi není, ale když potřebujeme, vždy nám pomůže. Ve svém věku je stále platným hráčem, což během podzimu dokázal,“ řekl Axmann na adresu svého bývalého ligového spoluhráče.

V přípravě Chlebičov rozstřílel Litultovice 8:3. V sobotu jeho tým prověří polský celek Orzel Branice, následovat bude utkání s Dolním Benešovem a generálku obstará zápas s Malými Hošticemi.