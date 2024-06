Petr Vala se do Malých Hoštic dostal přes Slezský FC Opava. „S trenérem Malých Hoštic Martinem Vltavským jsme měli kluky v SFC. Máme hodně podobné názory na fotbal. Dal mi nabídku a já ji přijal,“ usmívá se Petr Vala. Jeho syn Filip prošel všemi mládežnickými strukturami Slezského FC Opava, momentálně kope za Chlebičov.

Vala senior zastává v Malých Hošticích hned několik funkcí. „Dělám, co je třeba. Někdy i DJ, samozřejmě, že mou hlavní náplní je se starat o první tým. Musím přiznat, že práce ve fotbale mě baví. I když si myslím, že výsledky bychom mohli mít lepší,“ podotýká opavský rodák. „V budoucnu by bylo pěkné ale hrát I.A třídu. Je to hodně atraktivní soutěž,“ míní osmačtyřicetiletý bafuňář.

Do bližšího kontaktu s fotbalem přišel v deseti letech. „Od té doby fandím Opavě, ať už to byl Ostroj, Kaučuk nebo teď Slezský FC. Pohltilo mě to,“ přiznává otec tří dětí.

Petr Vala přitom v dětském věku velmi slušně bouchal stolní i klasický tenis. „S pingpongem jsem začal někdy ve třetí třídě, pak jsem přešel do tenisového oddílu Ingstav Opava. A nevedli jsme si špatně,“ zdůrazní a pokračuje: „Trénoval nás Jirka Šulák. Společně se mnou v týmu hráli Libor Sedláček, Patrik Nosek, Kamil Baroň a Renáta Složilová, která je neteří Pavla Složila,“ vyjmenovává Petr Vala.

Samostatnou sportovní kapitolou Petra Valy byl hokejbal. „Za naší éry zažíval hokejbal v Opavě velký boom. Byly tady dvě ligy, malá se hrála na Stavebce a velká v Kateřinkách u Terezy. Doslova všichni ten sport hltali,“ pokračuje v povídání Petr Vala.

Sám hrával za Szlupku, DVB Kings a Jaselskou. „Zvedli jsme nad hlavu i mistrovský pohár. Chodili s námi hrát i hokejisté jako David Dostál, Tomáš Kramný, Saša Lhotský nebo Roman Šlupina. Pro mě jsou s hokejbalem spojeny nejkrásnější sportovní vzpomínky,“ svěřuje se Petr Vala, který patřil v dobách své největší slávy ke gólovým útočníkům.

S postupem času okresní soutěž zanikla. „Je to škoda. Přišlo mi, že jak se postavilo originální hokejbalové hřiště v Kylešovicích, tak se začal počet týmu snižovat. A mladí už také nemají tolik zájem o sport, jak za našich dob,“ zakončuje Petr Vala.