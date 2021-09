„Po prvním poločas jsme paradoxně vedli 2:1, přitom naše hra nebyla až tak dobrá. Kravaře byly lepším týmem, měly šance. Nás držel výborný brankář Tomíček, který chytil tři čisté góly,“ chválil gólmana jeden z bolatických trenérů Tomáš Kretek. „Na začátku druhého poločasu jsme dostali po zbytečné chybě gól. My jsme měli potom dvě dobré šance, které jsme neproměnili. Dokonce se nám podařilo dát i branku, ta ale nebyla pro ofsaj uznána. Osm minut před koncem daly Kravaře vítěznou branku. Musím uznat, že soupeř byl o jeden gól lepším týmem,“ zakončil hodnocení ze svého pohledu Tomáš Kretek.

Po přestávce Baranek srovnal na 2:2. Osm minut před koncem pak hosté dali vítězný gól. Střídající Schreier poslal centr, Barcal vyhrál hlavičkový souboj, míč ještě tečoval Baranek a Peterek ho uklidil do sítě – 2:3. „Za mě zasloužené vítězství. Ani předešlé zápasy nebyly v našem podání špatné. Trápila nás v nich ale koncovka. Máme tři body z těžkého derby, a ty se počítají,“ zakončil svého hodnocení Karel Štěpán.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Připravovali jsme na soupeřovu hru, která je postavena na nakopávaných míčích,“ řekl úvodem kravařský trenér Karel Štěpán. „Celkem se nám dařilo v prvním poločase eliminovat. Dali jsme vedoucí branku. Bohužel závěrečná desetiminutovka první půle nám nevyšla. Dostali jsme dva góly, hlavně ten do šatny nás hodně mrzel,“ přiznal zkušený trenér.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.