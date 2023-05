/FOTOGALERIE/ Fotbalisté z Velkých Heraltic mají první letošní trofej. Ve finále Poháru města Opavy na hlavním stadionu Slezského FC porazili Strahovice 5:0. Vedoucí celek I. B třídy rozhodl o svém prvenství už v prvním poločase, kdy si vypracoval tříbrankový náskok. Strahovice i přes vysokou porážku převedly sympatický výkon.

Velké Heraltice vyhrály Pohár města Opavy | Foto: FK Velké Heraltice

První gól padl už v sedmé minutě, kdy se po standardní situaci trefil Ladner. Za dalších pět minut už to bylo 2:0. „Na začátku jsme byli trochu nervózní, docela jsme kazili přihrávky. Rychlé branky nám ale pomohly,“ řekl kouč Velkých Heraltic René Štěpán. „Úvod zápasu rozhodl. Ve dvanácté minutě jsme prohrávali 0:2, a to se pak těžko hraje. Sice jsme se snažili s výsledkem něco udělat, avšak kontaktní gól se nám vstřelit nepodařilo,“ vzal si slovo Jiří Prasek, asistent strahovického kouče. Největší šanci Strahovických měl Vojtěch Malchárek, když jeho střela se otřela o břevno soupeřovy branky.

„Od stavu 2:0 jsme zpřesnili hru. Měli jsme míč ve svém držení, dostávali jsme se i do šancí,“ pokračoval René Štěpán. Po půlhodině hry se Velkým Heralticím zranil jeden z klíčových hráčů, a to Milan Návrat. „Bohužel šlo o nepříjemné zranění. Milan nakonec skončil v nemocnici,“ dodal trenér Velkých Heraltic. Už v nastaveném čase zvyšoval Daniel Klein na 3:0. „Tento gól nám vzal definitně naděje na úspěch,“ povzdechl si Jiří Prasek.

Po přestávce přidal vítězný celek další dvě branky a mohl se radovat z prvenství. „Musím ocenit Strahovice za to, že chtěly hrát pořád fotbal. Vůbec nebetonovaly, za to mají kredit,“ řekl na adresu soupeře René Štěpán. „Jsme rádi, že kluci to ani za nepříznivého stavu nezabalili. Jinak musím uznat, že Heraltice vyhrály zcela zaslouženě,“ uznal Jiří Prasek.

Na hlavní stadion v Opavě dorazila i početná divácká návštěva. „Byli jsme mile překvapení, kolik lidí dorazilo. Přijelo i hodně příznivců od nás ze Strahovic. Za to jim patří dík,“ doplnil asistent trenéra Jiřího Pekárka.

„Atmosféra byla výborná. Lidi dorazili a myslím, že viděli zajímavé utkání,“ řekl ještě René Štěpán.

Velké Heraltice – Strahovice 5:0 (3:0)

Branky: 7. Ladner, 12. Vucak, 45. D. Klein, 52. Valchař, 70. Šimon. Rozhodčí: Tvrdý – Tomeš, Vrba. Bez ŽK. Diváci: 450.

Velké Heraltice: P. Klein – Šrek, Valchař, Ladner – Košárek (76. Piatkevič), M. Rolný. Návrat (32. Šimon), Válek (76. Bolík), Lauček (55. Kocián) – D. Klein, Vucak (55. Zemborski). Trenér: René Štěpán.

Strahovice: J. Nevřela (64. Schimanek) – Schlischka (77. M. Nevřela), O. Pekárek, Josefus, Beneš – Kapinos (46. Tomíček), M. Pekárek, Moc (77. Škroch), Slanina – V. Malchárek, Slavík (46. Stříbný). Trenér: Jiří Pekárek.