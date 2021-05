Fotbalový Hlučín se nese ve víru velkých změn. S příchodem nového majitele Petra Tače dochází i ke změně na trenérském postu. Romana Westa, který nejspíše zakotví v nedaleké Opavě nahrazuje logicky Lubomír Adler, který právě s novým majitel úzce spolupracoval v Petřkovicích.

Lubomír Adler | Foto: Lukáš Kaboň

Hlučín není pro devětačtyřicetiletého Adlera žádnou neznámou destinací. „Za Hlučín jsem hrával, tehdy jsem byl u toho, kdy se každý rok postupovalo. Přišel jsem do I.A třídy a končil v divizi. Více mi už zdravotní stav nedovolil,“ prozradil bývalý fotbalista brněnské Zbrojovky, který se poté vydal na trenérskou dráhu. „Následně jsem ještě v Hlučíně dva roky pracoval u dětí. Bylo to době, kdy Milan Duhan s Rosťou Helštýnem zakládali fotbalovou školičku,“ prozradil na sebe ještě Lubomír Adler. Jako trenér například působil v ostravském Baníku, kde vedl juniorku, nebo v Třinci a Vítkovicích. Jeho poslední štací byly Petřkovice. „Poslední dvě sezony byly poznamenány koronavirovou pandemii. Člověk, tak musel skončit u rozdělané práce, a to mě mrzelo. Jsem proto rád, že přišla nabídka od pana Táče, abychom ve spolupráci mohli pokračovat i v Hlučíně a navázat, na to, co jsme započali v Petřkovicích,“ svěřil se Adler. Stejně jako v Odře, bude jeho pravou rukou i v Hlučíě David Levčík, shodou okolností také bývalý fotbalista Hlučína. „Nejedná se o klasického asistenta. Je i mentorem v týmu a mou prodlouženou rukou s kabinou. V Petřkovicích nám to fungovalo, dobře se známe, sedli jsme si profesně i lidsky,“ podotkl rodák z Kuřími.