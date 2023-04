/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve Štěpánkovicích se v neděli pořádně jiskřilo, a to nejen od kopaček. Velké derby I. A třídy mezi domácím výběrem a nedalekými Kravařemi skončilo remízou 2:2. Přes tři stovky diváků viděly ostrý fotbal, pyro, tvrdé zákroky a i červenou kartu. V závěru pak došlo i ke strkanici mezi hostujícími fanoušky a štěpánkovickými pořadateli.

Štěpánkovice - Kravaře 2:2 | Foto: Deník/Petr Widenka

I když byla zima, do útulného fotbalového areálu se sešla početná divácká návštěva. „Byli jsme mile překvapeni, kolik lidí vzhledem k hroznému počasí dorazilo. Na druhou stranu, bylo to derby, motivace byla na všech stranách veliká,“ poznamenal domácí záložník Filip Stromský. Na první gól se čekalo do 27. minuty. Kravaře kopaly standardní situaci a Baranek mířil přesně. Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat. Grygarčíkova střela se od břevna odrazila ke Stromskému. Ten se do ní opřel levačkou a Hudeček byl bez šance. „Byli jsme lepším týmem než domácí. Nedávali jsme ale šance, o tom to bylo. Domácí dali se dvou střel, dva góly,“ kroutil hlavou kouč Kravař Karel Štěpán.

Zdroj: Youtube

Po přestávce šli domácí do deseti. To předčasně putoval pod sprchy štěpánkovický Kožušník, který dle zápisu měl držet protihráče pod krkem. I přesto se podařilo domácím dát vedoucí branku. U rohového praporku byl faulován Stromský. Míč si vzal Heider, poslal ho do vápna a Josefus hlavou upravil na 2:1. Šest minut před koncem srovnával na konečných 2:2 Baranek.

Video: Fotbalový zápas v Nových Sedlicích odstartoval pěvecký sbor

„Dostali jsme vyrovnávací branku šest minut před koncem. Z toho jsme byli zklamáni. Na druhou stranu stal proti nám velmi kvalitní soupeř. Bylo to znát i na trávníku. Bod musíme brát,“ přiznal Filip Stromský, syn slavného žokeje. „Jsme zklamáni. Měli jsme vyhrát, bohužel jsme nedokázali proměňovat šance,“ litoval kravařský kouč Karel Štěpán.

Zápas se nehrál v rukavičkách. Ostrých zákroků bylo více než dost. „Šlo o vypjatý zápas. Emoce byly jak na hřišti, tak v hledišti. Jsme pořádně okopaní. Ale bylo to derby, dalo se to čekat. Jen v tom závěru to bylo až zbytečně vyhrocené,“ přidal svůj postřeh Stromský.

„Byla to opravdu místy až kopaná. Některé zákroky byly hraniční. V závěru došlo k přerušení hry. Myslím si, že kdyby pořadatelé nešli mezi naše fanoušky, tak se nic nestane. Zbytečně se tím rozpoutaly vášně,“ vzal si slovo Karel Štěpán a dodal: „Rozhodčí měl nastavit minimálně deset minut, nastavil dvě. Tím nás obral o čas. My jsme ale body ztratili, protože jsme neproměňovali šance,“ zakončil zkušený kouč.

Štěpánkovice – Kravaře 2:2 (1:1)

Branky: 32. Stromský, 67. Josefus – 27. a 84. Baranek. Rozhodčí: Ražný – Ritter, Ivanský. ŽK: Liška, Novák, Josefus, Grigarčík – Těžký, Bitomský, Ficek, Baranek. ČK: 64. Kožušník. Diváci: 320.

Štěpánkovice: Lukovics – Liška, Heider, Machala, Novák – Stromský (90. Kufka), Katschmarz (24. Kožušník), J. Tomíček, Josefus, Krzisch – Grygarčík (90+4. T. Tomíček). Trenér: Roman Kubiš.

Kravaře: Hudeček – Kupka, Bitomský, Ferenz, Kryštof – Heger, Baranek, Ficek, Těžký, Falhar (46. Ohřál)– Hrdlička. Trenér: Karel Štěpán.