„Parádní zápas,“ usmíval se po utkání Jakub Lapeš. „Na Plzeň jsme se poctivě připravovali, utkání jsme brali jako velký svátek. V momentě, kdy nám Plzeň nalosovali, tak jsme tímto utkáním žili. Byl to pro nás obrovský zápas,“ řekl jedním dechem středeční hrdina.

Očekávao se, že Plzeň utkání s přehledem zvládne, opak byl pravdou. „Mají nabitý program. Není to asi jednoduché přepnout z Bayernu a Barcelony na Hlučín. My jsme se snažili předvést, co nejlepší výkon a nejlepší fotbal, který umíme hrát. Nenechali jsme se přejet. Důležité bylo, že jsme první poločas zvládli s nulou. Nakonec jsme soupeře přinutili i ke střídání,“ pokračoval v pozápasovém povídání Jakub Lapeš, který v minulosti prošel i ostravským Baníkem.

Velká chvíle hlučínské jedničky přišla ve 47. minutě. Plzni se naskytla možnost pokutového kopu. Míč si vzal Tomáš Chorý. Ale jak ukázalo, nebyl úspěšný. Jakub Lapeš vystihl stranu a změnu skóre nedovolil. „Bylo to i o štěstí, ale to k fotbalu patří,“ usmál se. „Samozřejmě, že z chycené penalty mám radost. Těší mě, že jsem týmu mohl pomoci. Celý tým podal nadstandardní výkon,“ podotkl jeden z nejlepších hráčů zápasu.

Kromě chycené penalty vytáhl i několik dalších parádních zákroků ze svého repertoáru. „Situací tam bylo těžkých několik. Ale stejně nejvíce byla ta penalta,“ podotkl Jakub Lapeš.

Nejvíce Hlučínským zatrnulo v 90. minutě, to se hezky trefil Bucha a vyrovnal na 2:2. „Bylo mi z toho strašně smutno. Říkal jsem si, zda jsem neměl stát více vlevo. Přece jenom dostat gól v poslední minutě a od Plzně k tomu, to není nic veselého. Přál jsem si, ať se něco stane a ono to vyšlo. Sméky se trefil,“ vydechl si hlučínský brankář.

A koho by si přál v dalším kole? Spartu, nejlépe tady u nás v Hlučíně. Ale i na Letné by to nebylo špatné. Chtěli jsme ji od začátku,“ řekl jedním dechem.

Senzační postup se musím náležitě oslavit. V Hlučíně to ale nebude hned. „Ve čtvrtek jdeme normálně do práce, navíc v sobotu nás čeká těžký zápas proti Kroměříži. Až může přijít velká oslava,“ zakončil Jakub Lapeš.