V Opavě mu skončila smlouva a třicetiletý gólman by rád změnil fotbalovou adresu. O své budoucnosti ale jasno ještě úplně nemá. „Řešil jsem odchod do Českých Budějovic. S trenérem Horejšem jsme si několikrát volali, ale nakonec to padlo,“ přiznal novopečený otec dcery Julie. Jasno o novém angažmá chce mít brzy. „Věřím, že brzy budu mít nový klub. Nejspíše ze zahraničí. Zatím trénuji ale sám,“ přiznal v rozhovoru pro Deník Vilém Fendrich.

Viléme, už máte jasno, kam vaše další kroky povedou?

Zatím ještě ne, ale intenzivně se na tom pracuje. Byl jsem v kontaktu s Českými Budějovicemi, s trenérem Horejšem jsme si několikrát volali, ale nakonec jsme se nedohodli. Nyní to vypadá na zahraničí, ve hře je více zemí. Uvidíme, co z toho nakonec vzejde.

Do zahraničí jste už mohl odejít před rokem. Proč to nakonec nevyšlo?

Něco se řešilo. Spekulovalo se o tom, že mohu odejít. Dokonce zájemce volal i do Opavy, avšak nakonec to nedopadlo.

Mluvilo se o Maďarsku?

Mluvilo, ale vím, že největší zájem byl z předního klubu nejvyšší bulharské ligy.

A s možností, že byste zůstal v Opavě, jste si nepohrával?

Upřímně jsem už cítil, že potřebuji změnu sportovní stránce. Chci se ještě posunout dál, proto jsme se rozhodl z Opavy odejít.

Jaké bylo opavské angažmá z vašeho pohledu?

Krásné. Dostali jsme se do finále poháru, postoupili do ligy. Byla to jízda. Tým byl výborně poskládaný, měl neskutečnou sílu. Klub měl jasnou vizi. Škoda, že to nakonec dopadlo, tak jak dopadlo a tým spadl.

Proč si myslíte, že to s Opavou nakonec tak dopadlo?

Opava uhnula z cesty, na kterou se vydala. Po postupu začali z klubu odcházet lidi, co fotbal v Opavě dělali dobře. Poslední sezona už byla vyústěním všeho. Celkově v klubu bylo cítit napětí, prostě nebylo to už ono.

Jak bude vzpomínat na opavské fanoušky?

Na opavské fanoušky nikdy nezapomenu. Byli fantastičtí, lepší jsem během své kariéry nezažil. Pro mě jsou a budou nejlepší v lize. Jen mi je líto toho, že je covidová doba nepustila na stadion a přišli o celou řadu ligových zápasů. Bez nich to nebylo ono.

Během opavského angažmá jste zažil čtyři trenéry. S kterým vám spolupráce nejvíce seděla?

Každý trenér vám něco dal. Nechci nikoho hanit nebo vyzdvihovat. Ale nejvíce jsme toho tady zažili s Romanem Skuhravým, šlo o nejúspěšnější období. Navíc si mě do Opavy přivedl. Chtěl ze mě udělat jedničku. Samozřejmě, že své místo jsem si musel své místo vydobýt. Nesmím ani zapomenout na trenéry brankářů. Michal Kosmál a David Hampel byli generačně rozdílní. David třeba více pracoval s videem, což mělo něco do sebe.

Je pravdou, že Opava vám přirostla k srdci, tak hodně, že jste si v ní založil rodinu?

(usměje se) Ano, je to tak. Máme v Opavě koupený byt. Navíc se nám zde narodila i naše dcera. V rodném listě má napsanou Opavu. To byl pro mě ten nejkrásnější zážitek spojený s Opavou. Na obě holky jsem moc pyšný.