Ostrava – Tradice netradice, mužský vítkovický fotbal končí. Po loňském sestupu ze II. ligy, ve které se druhý nejpopulárnější ostravský klub pohyboval od roku 1996, a pátém podzimním místě v Moravskolezské fotbalové lize (MSFL), se ve středu definitivně rozhodlo o jeho naplňujícím se osudu. Na jaře Ostravané do odvet ve třetí lize už nenastoupí.

Fotbal Vítkovice | Foto: ARCHIV

Majiteli většinového podílu v akciové společnosti FC Vítkovice, společnosti Geofin (vlastník 80% podílu v FC Vítkovice, a.s. – pozn. red.) se přes veškerou snahu nepodařilo do stanoveného termínu, kterým byl 9. únor, dohodnout s žádným z možných partnerů na podpoře ostravského fotbalového klubu.

Vedení akciové společnosti Geofin tedy souhlasí s návrhem představenstva fotbalového klubu podat insolvenční návrh na FC Vítkovice, a.s. „Jednali jsme s několika potenciálními partnery, ovšem žádný z nich nebyl schopen garantovat částku, kterou jsme potřebovali k udržení chodu společnosti,“ vysvětlil v tiskové zprávě předseda představenstva akciové společnosti Geofin Daneš Zátorský.

„Je nám jasné, že pro fotbalové fanoušky a především pro patrioty vítkovického klubu je to velmi smutná zpráva. My jsme se snažili najít způsob, jak zadluženému klubu pomoci, bohužel jsme nenašli nikoho, kdo by nám podal pomocnou ruku,“ dodal Zátorský.