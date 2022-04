„Nedávno jsem se na to koukal a opravdu jsem dal gól v okresním přeboru, I. B třídě, I. A třídě, krajském přeboru, divizi, třetí, druhé a první lize,“ říká pyšně čtyřiatřicetiletý fotbalista. Na profi úrovni nastupoval víceméně v obraně, teď válí v útoku. „Ve Vítkově máme dost obránců, tak proto jsem šel do útoku a klape nám to,“ pousmál se bývalý ligista. Letos se už trefil dvacetkrát, naposledy vstřelil dvě branky Chomýži. Přitom v praxi se většinou starší hráči stahují z útoku do defenzivy. Vítkovský odchovanec to má naopak. „Je pravdou, že v žákovských kategoriích jsem hrával v útoku, s přibývajícími roky jsem se stahoval přes zálohu až do obrany. Chodím běhat, držím si stále rychlost, takže pozice útočníka mi sedí. Dal jsem už dvacet gólů, v tomto je letošní sezona z hlediska vstřelených gólů životní,“ přiznal fotbalista, který má na kontě třiatřicet prvoligových startů. „Na zápas do Vítkova dorazila za Jakubem Dohnálkem i návštěva. „S Chomýží pravidelně vyjíždí k utkáním i skalní fanoušek Opavy Džeky. Bylo příjemné se s ním vidět. Dali jsme fotku, prohodili pár slov,“ přiblížil nejlepší střelec I.B třídy.