„Setkání mělo představit naše vize a cíle pro práci s mládeží v Opavě. Slezský FC Opava je držitelem statutu Sportovního centra mládeže, v posledních letech se pro profesionální fotbal podařilo vychovat řadu hráčů, v čemž samozřejmě chceme pokračovat,“ řekl Jaroslav Rovňan, předseda spolku, který pečuje o výchovu mládeže SFC. Kromě radnice zavítali Poborský a spol. i na hřiště s umělou trávou v Opavě-Kylešovicích, nahlédli také do prostor přilehlé základky, která je partnerskou školou Slezského FC Opava.

„Těší nás, že zástupci FAČR při schůzce chválili úspěšnost, s jakou SFC dlouhodobě produkuje hráče pro profi fotbal. Rezervy naopak spatřují v infrastruktuře a nedostatku tréninkových ploch pro mládež. Jsme rádi, že se toto konstruktivní setkání uskutečnilo a věříme, že přispěje k dalšímu rozvoji fotbalové mládeže v Opavě. Krom jiných témat, to byla dobrá příležitost prezentovat výbornou prací mládežnických trenérů v SFC, ale to samotní zástupci FAČR potvrdili. Je to pro nás všechny závazek do budoucna,““ dodal Rovňan.