Opava splnila roli favorita a vyhrála. „Hlavně první poločas měl velmi slušnou kvalitu. Krnov hrál dobře, měl světlé momenty. Mě těší, že jsme udrželi nulu vzadu,“ řekl úvodem kouč opavské rezervy Lukáš Černín. „V naší hře jsou vidět nedostatky. Je to ale dáno tím, že stavíme opět nový tým. Kluci potřebuji zápasové vytížení. Věřím, že půjdeme herně nahoru,“ podotkl trenér Opavy.

Krnov postrádal zkušeného stopera Machalického, jeho místo zaujal útočník Sklenařík. „Defenziva nám fungovala velmi dobře. S ní jsem spokojený. Martin Sklenařík zaskočil na místě stopera a vedl si dobře,“ pochvaloval si trenér Krnova Gustav Santarius.

V sestavě Krnova si odbyl premiéru záložník Adam Středula. „Adam zatím s námi trénuje. Určitě máme o něj zájem. Ukázal, že se nebojí hrát s míčem. I díky němu se nám dařilo chodit do brejků, byl by pro nás velkou posilou,“ řekl kouč na adresu nového hráče. „Jasno by ohledně Adama mělo být během dvou týdnů,“ dodal.

Krnov – SFC Opava B 0:2 (0:1)

Branky: Knapp, Hrdlička

Krnov: Řeháček – Matějíček, Tümmler, Sklenařík, M. Burian – Kolbasa (50. Ostrák), Bartoníček, Sabó (50. Mlčoušek), Středula , Miškev (50. Čihánek) – Hrubý. Trenér: Gustav Santarius.

Opava B: Vyklický (46. Rolný) – Katschmarz (46. Falhar R. Kutty (46. Dušek), Swiech, Celta – Latoň (46. Knapp), Jelínek, Manzia, Kirschner (46. Pawlita) – Veselý, Hrdlička (46. Latka). Trenér: Lukáš Černín.