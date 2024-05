/VIDEO, FOTOGALERIE/ Všichni bojovali jako lvi! Vítězem pondělního okresního kola 4. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku, fotbalového turnaje pro firmy, se ve Staříči na Frýdecko-místecku stal Ostroj Opava. Ten ve finále zdolal 3:2 na penalty Mobis, loňského republikového finalistu, a těší se na červnové semifinále v Olomouci.

Zaměstnanecká liga 2024 (Staříč, komplet, 20. 5. 2024) | Video: Jakub Nohavica

Do závěrečného boje o celkové prvenství se probojovaly týmy Ostroj Opava a Mobis Automotive Czech. V normální hrací době skončilo dramatické utkání 2:2, o vítězi a zároveň postupujícím tak musel rozhodnout až penaltový rozstřel. V něm byl úspěšnější Ostroj Opava. „Máme velkou radost, že jsme postoupili. Náročná byla jak skupina, tak vyřazovací boje. Moc se těšíme na další kolo,“ řekl Deníku Martin Lukovics, brankář vítězů, který chytá v I.A třídě za Štěpánkovice.

Byl to on, kdo v dodatkové čtvrté sérii „vyčapal“ klíčový pokutový kop a rozesmutnil silný výběr sestavený z hráčů firmy Mobis. „Moc jsme s tím nepočítali, že to uhrajeme. Ve skupině nás porazili, ve finále jsme jim to ale vrátili a těšíme se na semifinále do Olomouce. Přijeli jsme v šesti lidech, měli z toho trochu obavy, ale zabojovali jsme a je to tam. Musíme ale posílit, aspoň o dva hráče. Bez střídání je to náročné. Kluci to ale super uběhali,“ chválil parťáky v poli Martin Lukovics.

Zdroj: Jakub Nohavica

„Tým máme dobrý, všichni hrajeme fotbal v nižších soutěžích. Celkově to bylo příjemné. Pěkný areál, kvalitně zorganizovaný turnaj, užili jsme si to,“ dodal Martin Lukovics. „Účastnili jsme se už třetího nebo čtvrtého ročníku a vždy z toho bylo maximálně druhé místo. Konečně to vyšlo a postoupili jsme do dalšího kola. A proč Zaměstnaneckou ligu pravidelně hrajeme? Je to radost z fotbalu a to mluvím za všechny kluky,“ uzavřel Martin Lukovics, který je v Ostroji Opava svářečem kovů.

„Odehráli jsme dobrý turnaj. Prohrát finále na penalty je hodně těžké,“ podotkl gólman a zároveň kapitán Mobisu Jiří Pytela, jehož tým se musel nakonec před soupeřem sklonit. „Letos jsme ještě posílili, tým vypadal velmi dobře a všichni jsme věřili, že vyhrajeme a postoupíme. Nakonec to bohužel nevyšlo. Chtěli jsme vyhrát každý zápas, ale v mezích fair-play. Měli jsme od prezidenta naší společnosti nařízeno hlavně vrátit se z turnaje bez zranění,“ uzavřel s nadhledem Jiří Pytela.

Výsledky Zaměstnanecké ligy Deníku 2024

Okresní kolo (20. 5. 2024, Staříč):

Skupina A: Ostroj Opava – B.PRO 8:3, Ostroj Opava – Bonatrans 3:2, Ostroj Opava – Mobis Automotive Czech 1:2, Mobis Automotive Czech – Bonatrans 3:0, Mobis Automotive Czech B.PRO 4:0, Bonatrans – B.PRO 4:2.

Skupina B: OZO Ostrava – Obec Bolatice 3:2, OZO Ostrava – Altin JM Group 9:1, Obec Bolatice – Altim JM Group 6:1.

Finále: Ostroj Opava – Mobis Automotive Czech 3:2 na penalty.

Semifinále: Ostroj Opava – OZO Ostrava 4:2, Mobis Automotive Czech – Obec Bolatice 2:1.

O 3. místo: OZO Ostrava – Obec Bolatice 4:3.

O 5. místo: Bonatrans – Altin JM Group 9:3.

Konečné pořadí: 1. Ostroj Opava, 2. Mobis Automotive Czech, 3. OZO Ostrava, 4. Obec Bolatice, 5. Bonatrans, 6. Altin JM Group, 7. B.PRO.