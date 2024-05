Tradičně ve druhé polovině května se konají okresní kola Zaměstnanecké ligy Deníku, celostátního otevřeného fotbalového turnaje určeného všem firmám a organizacím se zaměstnanci, kteří chtějí využít hráčský potenciál svých kolegů. Letošního 4. ročníku se účastní v Moravskoslezském kraji ve Staříči na Frýdecko-místecku také Bolatice. „Jdeme si to hlavně užít, ale pokud se zadaří, tak chceme turnaj i vyhrát,“ usmívá se starosta obce Herbert Pavera.

Zaměstnanecká liga Deníku (25. 9. 2023, Staříč) | Video: Jakub Nohavica

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Již se účastníme této akce počtvrté, turnaj má velmi dobré renomé i skvělou organizaci a je vždy zajímavé srovnávat se s mladším hráči, zda my, „starší hoši“ ještě na to máme.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Samozřejmě si jdeme užít turnaj a fotbal, ale zároveň chceme podat co nejlepší výkony a pokud se zadaří, tak i turnaj vyhrát.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Postrachem soupeřů bude určitě náš vynikající brankář Martin, ale také v poli i v útoku máme několik šikovných fotbalistů, kteří to soupeřům nedají zadarmo a jak se říká, zatopí jim pod kotlem.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Samozřejmě náš fotbalový klub Bolatice, kterému to letos moc nejde v I.A třídě. Ale jako bývalí fotbalisté víme, že ne vždy jde vše tak, jak si hráči přejí. A také se bavíme o naší fotbalové lize, kde většina fotbalistů fandí Baníku Ostrava. Hodně rozebíráme i možnosti české reprezentace na blížícím se ME ve fotbale.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Z Česka by to byl Patrik Schick a ze světa určitě Messi.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

No to je přece jasné! Baník proti Barceloně! Ale to asi nikdy nebude… Jinak by hodně bylo zajímavé jet na finále ME ve fotbale, kde bude hrát naše reprezentace třeba proti Francii.