Pikantní na finálovém duelu bylo, že právě Ostroj byl desítky let hlavním sponzorem opavských fotbalistů, dokonce figuroval v jeho názvu. Došlo tak na historicky první vzájemné utkání těchto značek.

„Cítím nostalgii. Pro mladého kluka byla ctí hrát fotbal za Ostroj. Pro mě to jsou krásné vzpomínky,“ řekl nehrající kapitán SFC Opava Radomír Prasek, jinak střelec historicky první branky Opavy v lize. „Výsledek je jasný, ale na hřišti to tak nevypadlo. Soupeř hrál dobře, měl šikovné fotbalisty,“ uznal.

„Děda s taťkou říkávali, že Ostroj byl vždy ve fotbale pojmem. Teď za něj hraji proti Slezskému FC, což je svým způsobem netradiční,“ pousmála se opora poraženého finalisty Radek Hendrych. „Bylo vidět, že SFC má dobré fotbalisty, kteří ví, jak hrát,“ dodal. V souboji o bronz porazila obec Bolatice ostravský Perperikon 8:1.

Nabitá soupiska Slezského FC Opava

Bylo jasné, že Slezský FC vyšle do hry i bývalé fotbalisty, a to se také stalo. „Regule hovoří jasně. Nesmí hrát kluci, co aktivně kopou první, druhou nebo třetí ligu. Tohle kritérium splňujeme,“ podotkl nehrající kapitán Radomír Prasek.

Soupiska SFC byla zajímavá, posuďte sami. Zdeněk Pospěch, bývalý reprezentant a opora Baníku, Sparty, Kodaně a Mainzu. Tomáš Mičola, rovněž bývalý reprezentant a hráč Slavie, Baníku či Brestu. K tomu pak bývalí ligisté Radek Jašek s Michalem Hamplem. „Pro krajské finále to trošku ale obměníme,“ pousmál se Prasek. Nicméně s těmito hvězdami uhrály v základní skupině Bolatice remízu 2:2.

Starosta Herbert Pavera fandil týmu Bolatic po telefonu

Svůj tým vyslala do hry i obec Bolatice. Na kvalitně připraveném trávníku místního klubu se turnaj odehrál. V domácí sestavě měl nastoupit také starosta obce a velký sportovec Herbert Pavera. Do akce ho ale nepustily pracovní povinnosti. Nicméně i tak se svým týmem žil. Po telefonu svým spoluhráčům fandil, o celý turnaj se intenzivně zajímal. Jeho tým v semifinále vedl nad Ostrojem 1:0 a mohl jít do dvougólového trháku, ale Tomáš Kretek tutovku zazdil a soupeř výsledek otočil.

„Skončili jsme třetí, ale kluky chválím. Jsem rád, že se turnaj líbil, důležité, že si všichni dobře zahráli,“ hlásil Herbert Pavera. „Jsem pyšný na Bolatice, že uhrály remízu s pozdějším vítězem Opavou,“ doplnil starosta.

Skvělé připravené hřiště

Bolatice hrají I.A třídu, mají dvě travnatá hřiště, jedno s umělým povrchem, aktérům okresního kola Zaměstnanecké ligy připravily výborný servis.

„Super zázemí, líbí se mi to tady,“ chválil bývalý ligový záložník Tomáš Mičola. „Bolaticím chceme poděkovat za perfektní spolupráci. Rádi se tady opět vrátíme. Od účastníků máme pozitivní ohlasy,“ řekl manažer inzerce Deníku Jiří Eichler, který se ujal i předávání cen.

„Zápasy měly velmi slušnou úroveň. Bylo hezké vidět v akci takového hráče, jakým je Zdeněk Pospěch. Taky se mi líbilo, že ostatní týmy držely s fotbalisty krok. Za mě velmi příjemné odpoledne. Už se těšíme na krajské kolo.“

Výsledky:

Základní skupina: Perperikon – Ostroj Opava 0:8, SFC Opava- Obec Bolatice 2:2, Perperikon – Obec Bolatice 1:7, Ostroj Opava - SFC Opava 2:4, Ostroj Opava – Obec Bolatice 4:3, Perperikon – SFC Opava 0:9. Finále: SFC Opava – Ostroj Opava 5:2. O třetí místo: Obec Bolatice – Perperikon 8:1.