Fotbalu se věnují i jeho dva synové. Tim chytá v Hlučíně, Denis kope druhou ligu za Opavu. „Kluci měli od mala fotbalový režim. Viděli ho u dědy, u mě. Jsem rád, že je to baví,“ uzavřel Tomáš Kramář povídání.

„Zaměstnanecká liga byla dobrým odreagováním po práci,“ usmíval se Tomáš Kramář. „Myslím si, že jsme neudělali obci ostudu,“ pokračoval bývalý vynikající brankář. „Třeba s Opavou jsme měli ještě dost sil a byla z toho remíza. V semifinále jsme zápas ztratili v závěru,“ bilancoval. Bolatice jsou dle Kramářových slov ideální fotbalovou destinací. „Fotbalově jsme hodně činí. Máme áčko, béčko, staré pány. Ale co nás těší nejvíce, tak nám jedou děti. Jsme rádi, že po covidu začaly chodit ve velkém,“ pochvaluje si Tomáš Kramář. „Fotbalu hodně pomáhá i obec, tohle spojení u nás funguje,“ libuje si.

/ZAMĚSTNANECKÁ LIGA DENÍKU/ Bolatice vyslala do Zaměstnanecké ligy Deníku taky svůj tým a ten rozhodně nebyl špatný. V základní skupině dokonce uhrál remízu 2:2 s pozdějším vítězem Slezským FC Opava. Jedním z hráčů byl i Tomáš Kramář, kdysi brankářská opora místních Bolatic a třeba i třetiligového Dolního Benešova.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.