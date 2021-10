SKUPINA C -11. kolo: Budišov n. B. B - Vávrovice B 3:1 (4. Metelka, 8. Metelka, 58. Metelka - 36. Foltýn), Palhanec - Holasovice nehl., Brumovice - Otice 3:2 (25. Král, 41. Blažek, 51. Blažek - 70. z pen. Byrtus, 73. Luzar), Radkov - Štáblovice 0:4 (8. Tesař, 22. Stanke, 29. Vícha, 52. Kříž), Větřkovice - Deštné 5:1 (11. Lichovník, 32. Fojtík, 37. Homola, 73. Fojtík, 84. Hluchý - 2. Pekárek), Sosnová - Slavkov B 1: 9 (90. Kaštovský - 8. Cahel, 19. Soška, 36. Gavenda, 48. Pavelek, 57. Slavík, 68. Gavenda, 78. Vícha, 80. Najser, 84. Najser).

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.