SKUPINA C - 8. kolo: Vávrovice B - Větřkovice 0:1 (70. Chlebik), Sosnová - Radkov 5:0 (20. Klusák, 25. Klusák, 60. Klusák, 78. Rychlík, 80. Pokoš), Slavkov B - Brumovice 6:3 (14. Najser, 29. Ulrich, 45. Ulrich, 65. Najser, 83. Marek, 90. Quis - 58. Mróz, 75. Mróz, 82. Král), Deštné - Palhanec 5:6 (17. Lhotzký, 20. Lhotzký, 42. Lhotzký, 51. Lhotzký, 56. Lhotzký - 7. Döhner, 49. Döhner, 53. Václavík, 58. Pyszczyk, 67. Pyszczyk, 83. Pyszczyk), Štáblovice - Budišov n. B. B 3:3 (10. Tesař, 38. Stanke, 51. Minarčík - 24. Hrabina, 30. Hrabina, 80. Sivák), Otice - Holasovice 1:1 (40. Uvíra - 88. Richter).

Fotbalisté Píště vyhlásili útok na postup do I.B třídy. Zatím jim vše vychází. Tým složený z bývalých hráčů Hlučína své protivníky doslova válcuje. Naposledy vyhráli svěřenci trenéra Petra Žižky v Komárově 6:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.