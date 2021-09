SKUPINA C - 9. kolo: Holasovice - Vávrovice B 5:0 (9. Machel, 20. Dehner, 36. Schreier, 76. Krištof, 77. Krištof), Budišov n. B. B - Otice 3:6 (6. Sivák, 29. Hrabina, 76. Metelka - 11. Uvíra, 28. Luzar, 35. Pristaš, 44. Pristaš, 65. Byrtus, 87. Brázdil), Palhanec - Štáblovice 2:10 (55. Kudlička, 84. Stoniš - 28. Vícha, 40. Vícha, 50. Vícha, 59. Sedláček, 66. Vícha, 70. Vícha, 74. Vícha, 76. Tesař, 86. Tesař, 87. Minarčík), Brumovice - Deštné 6:1 (20. Valošek, 25. Vavrečka, 63. Mróz, 69. Mróz, 82. Vavrečka, 87. Vavrečka - 52. Lhotzký), Radkov - Slavkov B 0:1 (62. z pen. Ulrich), Větřkovice - Sosnová 5:1 (11. Chlebik, 15. Vymazal, 40. z pen. Homola, 43. Rychter, 70. Fojtík - 17. Rychlík).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.