Zdeňku, co pro vás vítězství v anketě o nejpopulárnějšího fotbalistu okresu znamená?

Je to určitě příjemné zpestření covidové doby bez fotbalu, člověk se zase vrátil k nějakému soutěžení, aspoň takto mimo hřiště. Určitě mě to vítězství moc potěšilo a je to příjemný pocit.

Jaké máte na svůj triumf ohlasy ve svém okolí?

Určité ohlasy samozřejmě byly, ať už od rodiny, spoluhráčů nebo širokého okolí, ozvala se i řada funkcionářů nebo kamarádů. Touhle cestou bych chtěl všem poděkovat všem, kteří mi hlas poslali. Nechci jmenovat nikoho konkrétně, abych někoho neopomněl, ale byla do toho zapojená celá rodina, přítelkyně, známí, spoluhráči a v neposlední řadě také hájecký fanklub, v čele s paní Komárkovou a Matějovou.

Co vás výhra bude stát v kabině? Pokladník už vám sazbu vypsal?

S pokladníkem jsem se ještě nepotkal osobně, ale určitě mě něco čeká. Vůbec mi to ale nevadí, určitě klukům rád přispěju na nějakou dobrou lahvinku, kterou si dáme před zápasem nebo po zápase (smích).

Za výhru získáváte i poukaz na jeden tisíc korun od Fortuny. Už víte, na co peníze vsadíte?

Už jsem dostal jasné instrukce od přítelkyně. Blíží se mistrovství světa v hokeji, takže budeme sázet na hokej a bude to pro nás takové zpestření, i když jsem vyhrál anketu fotbalovou.

A plaketa najde své umístění kde?

Ta půjde do takové mé osobní síně slávy, kterou mám v domě u rodičů. Tam mám už odmalička různé diplomy, poháry a medaile, takže tam určitě své místo najde.

Pojďme k fotbalu z širšího hlediska, ani letos se amatérské soutěže nepodařilo dohrát. Co na to říkáte?

Abych byl upřímný, je to velké zklamání, jsem z toho smutný a je to asi názor všech. V rámci nějakého celkového pohybu to bude mít na lidi určitě dopad. Osobně jsem si myslel, že se odehrají alespoň čtyři zápasy, které zbývaly do odehrání padesáti procent soutěže. Bylo pro mě překvapením, že se FAČR nebyl schopen domluvit s vládou. Je to velká škoda, i když nás v Háji se to nijak zvlášť netýká, protože jsme nehráli ani o postup ani o sestup. Některé kluby ale postupové ambice mají a už druhý rok se jim to nepodařilo. Pro hráče to pak může být dost demotivující.

Jak pro vás bude těžký návrat na hřiště? Udržujete se nějak v kondici?

Už nejsem nejmladší, v rámci fyzické zátěže to bude velmi náročné. Cítil jsem to už teď po prvních dvou trénincích, které jsme měli. Tělo už se ozvalo, teď si bude dlouho zvykat. Mám obavy, že už se spousta kluků k fotbalu nevrátí v takovém vytížení.

A co budoucnost, máte ještě ve fotbale něco, co byste chtěl dokázat? Co třeba divize s Hájem?

Bylo by to určitě příjemné, v Háji je moc pěkný areál. Máme umělku, dvě kvalitní tréninková hřiště. Zázemí minimálně na divizi je, takže by to výzva být do budoucna mohla. Jinak se chci hlavně fotbalem bavit a i vzhledem k momentální situaci je důležité zůstat zdravý.