Brno – Druholigovým fotbalistům Slezského FC Opava se jejich letní dovolenka chýlí ke konci.

Zdeněk Partyš se svou kamarádkou Bárou. | Foto: mamka Iva

Ve středu se mají hráči hlásit k prvnímu dnu přípravy. Jedna z hvězd týmu, Zdeněk Partyš, měl v plánu koupání v Chorvatsku, z toho nakonec ale sešlo a celou dovolenku strávil v Brně.

„Nuda v Brně,“ tak charakterizoval svůj dvoutýdenní pobyt doma manekýn opavské kabiny. „Ne, vážně, opravdu jsem si odpočinul,“ rozpovídal se do telefonu, když byl na návštěvě u své kamarádky Báry.

Proč mu Chorvatsko nevyšlo? „Měl jsem v plánu dvě akce. Nejdříve s mým brněnským kamarádem Martinem Dupalem, ten to ale kvůli rodinným povinnostem odřekl. Stejně to dopadlo i v případě mého kámoše z Opavy, toho zase k moři nepustila velká pracovní vytíženost,“ vysvětloval Zdeněk Partyš.

Ale ani v rodném Brně se neměl špatně. „Opravdu jsem si odpočinul. První týden jsem strávil v péči maminky, kde jsem měl výborný servis. Snídaně do postele, a tak dále,“ vtipkoval rychlonohý záložník.

Co se týče sportu, tak v tomto směru byl docela pasivní. „Mám v nohách jedno exhibiční utkání. Společně s kamarády Švancarou, Cihlářem, Bartejsem, Kolomazíkem jsem si zahrál za brněnskou Zbrojovku proti Žebětínu. Byl to dobrý odvaz. Nemusím nikomu popisovat Švanciho show. Dobře jsme i pokecali, prostě paráda,“ usmíval se Partyš.

Krom toho Zdeněk stihl ještě třídní sraz a zapíjení svobody Luboše Kaloudy. „Sraz byl po deseti letech, také dobrá akce, to samé mohu říci i o akci Luboše Kaloudy,“ chválil opavský záložník, který nedělní návštěvu trávil u své kamarádky Báry (odkud je i fotografie).

Včera mu již ale lenošení skončilo. „Ve středu začínáme. V pondělí a úterý mě čeká jíž běhání, abych pravdu řekl, moc se na to netěším,“ šklebil se Partyš. Nicméně na přípravné období se těší. „V kabině bude sranda, a i když nás čeká pořádný záběr, už se na to i těším. Mluvil jsem i s Milanem Barteskou, který mě pozval na svou rozlučku do Stěbořic. Snad budu na toto utkání nominovaný,“ přeje si Zdeněk Partyš.

Fanoušci se mohou těšit, že během letní přípravy usedne opavský záložník do horkého redakčního křesla k on line rozhovoru na internetových stránkách. Jeho přesný termín bude upřesněn vzhledem k programu přípravy Slezského FC Opava.