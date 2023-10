„Tak nějak jsem dospěl k tomu, že chci ještě hrát,“ pousmál se Zdeněk Pospěch . V kondici se udržoval i po konci své bohaté a úspěšné kariéry. „Sportovat jsem nepřestal. Pořád jsem v pohybu. Jezdím na kole, běhám,“ přibližuje také vášnivý golfista a majitel dvou českých a tří dánských titulů. S myšlenkou, že se vrátí na zelený trávník, si nějaký čas pohrával. „Chodíval jsem si kopnout se starými pány. Naposledy, když jsme se starou gardou Baníku hráli v Kravařích, tak to mě hodně ovlivnilo. Následně jsem začal s kravařským týmem trénovat. Nějaký čas jsem se rozhodoval, zda do toho půjdu,“ přiblížil Deníku Zdeněk Pospěch, který v české nejvyšší sezoně odehrál devět sezon.

Kravaře nebyly jediným zájemcem o služby borce s reprezentační minulostí. „Lanařil mě Radim Kučera do Vigantic. Ale Kravaře byly jasnou volbou. Mám to kousek, k tomu hezký areál, chodí tady diváci, prostě takové hodně fotbalové,“ vyjmenovával pozitiva svého nového klubu.

Někteří jeho noví spoluhráči, by mohli být věkem klidně jeho synové. „Je pravdou, že když jsem se poprvé objevil v kabině, tak někteří kluci mi vykali, to se ale hned změnilo,“ pousmál se Zdeněk Pospěch.

Premiéru si bývalý reprezentant odbyl v duelu s Krásným Polem. Bohužel byl vyloučen. „To už tak někdy bývá. I to k fotbalu patří,“ nedělal z červené karty tragédii. Do předčasného odchodu do kabin si zápas užíval. „I když roky přibývají, fyzicky jsem se cítil dobře. Z mé strany je tam ale ještě nerozehranost. Důležité je, abych měl z fotbalu radost, tu jsem měl,“ podotkl fotbalista, jenž v nejvyšší české soutěži naskočil do 196 utkání, ve kterých vstřelil 26 branek a připsal si 24 asistencí. „Musím přiznat, že ani tělo po utkání bolelo,“ prozradil. O úlevy si trenéru Karlu Štěpánovi neříká. „Trénujeme třikrát týdne, dva tréninky chci určitě stíhat,“ zvedl prst.

Kravařský kádr nevypadá vůbec špatně. Zdeněk Pospěch se v kabině potkává i s Petrem Zapalačem, bývalým spoluhráčem z Opavy. „Tým nemáme vůbec špatný, jsem z něho nadšený. Petr Zapalač, Milan Halaška, Radim Baranek, Jirka Barcal, všechno zkušení borci. K tomu mladí kluci, za mě velmi slušný mix,“ vyzdvihuje své spoluhráče.

A kdy uvidíme Zdenka Pospěcha opět v kravařském dresu? „To se uvidí, záležet bude také na tom, zda se vejdu do nominace,“ řekl.

Návrat na zelený trávník podpořila i jeho manželka. „Přesně tak. Manželka mi fandí a podporuje mě,“ zdůraznil Zdeněk Pospěch. Na otázku, jak dlouho chce hrát, odpověděl: „Nemám to nějak dané. Ale bylo by hezké, kdyby mě viděli hrát moji malí synové.“